A partir de una orden judicial, la policía de Mar del Plata allanó este martes una vivienda ubicada en el barrio Parque Luro. Buscaban un valioso cuadro robado hace décadas, que esconde una historia vinculada a la Segunda Guerra Mundial y a los nazis. Sin embargo, el resultado del operativo fue negativo: la obra de arte no estaba en la casa.

El fiscal Carlos Martínez ordenó una investigación policial dentro de la vivienda ubicada en la calle Padre Cardiel al 4100, en el barrop Parque Luro. La casa había quedado bajo la lupa luego de que una agencia inmobiliaria local publicara en la web las fotos de una propiedad. En una de las imágenes de ese domicilio —a la venta— se encontraba colgada la valiosa obra Retrato de una dama, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, presuntamente robado al galerista judío Jacques Goudstikker durante la ocupación nazi a Ámsterdam.



En el allanamiento de este martes, únicamente se incautaron armas, algunas imágenes pictóricas —posibles reproducciones— y teléfonos celulares. También se advirtió un cambio en la decoración de la casa, con respecto a las imágenes que se habían publicado en el aviso de venta de la casa.



“No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32”, resumió el fiscal Martínez a la prensa al final del procedimiento.

La propietaria de la casa, Patricia Kadgien, es hija de Friedrich Kadgien, un alto burócrata nazi que tras la guerra escapó de Europa y se radicó en Buenos Aires, donde murió en 1978. Por lo que trascendió, ni ella ni su esposo fueron imputados por la causa. El abogado Carlos Murias aseguró que se presentarían este miércoles en la comisaría para explicar el paradero del cuadro.

El cuadro robado y su nexo con Mar del Plata

Un equipo de periodistas del diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD) y el investigador privado Paul Post llevan adelante una investigación para encontrar el cuadro que representa a la condesa Colleoni y fue pintado por Ghislandi, retratista del norte de Italia de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII.

Según precisó el medio europeo, la obra era buscada intensamente desde hace décadas, ya que había sido confiscado de la galería del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker durante la ocupación nazi. Antes de que ocurriera la invasión alemana, el coleccionista se dio al exilio, pero falleció en un trágico accidente a bordo de un barco. Su familia sobrevivió y, con ayuda de un cuaderno donde estaban registradas más de 1100 obras de la galería, iniciaron una intensa búsqueda para honrar su trabajo.

Marei von Saher, nuera del galerista, lleva más de 25 años encabezando los reclamos legales. “Es el objetivo de mi familia recuperar cada pieza robada y restituir el legado de Jacques”, señaló al medio neerlandés.

En tanto, la obra fue detectada en las fotos de una casa en venta que aparecían en el sitio web de la agencia inmobiliaria marplatense Robles Casas & Campos. El inmueble habría pertenecido a Friedrich Kadgien, y luego la heredó su hija.

Uno de los periodistas que firma la nota del medio neerlandés, Peter Schouten, contó a La Nación que la descendiente del nazi evitó dar explicaciones. “Nos dijo que no tenía tiempo para respondernos y nos bloqueó”. Esto complica la situación, ya que aunque los herederos de Goudstikker planean reclamar la pintura, el proceso tiene un gran obstáculo: “Cuando un propietario no accede voluntariamente a la restitución, el camino judicial se vuelve largo y difícil”, explicaron expertos en patrimonio.

