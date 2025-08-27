La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "la Chilindrina" por su emblemático papel en la tira cómica El chavo del 8, publicó un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores, luego de que trascendiera que había sido internada en Perú durante una gira.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, explicó en la descripción de su posteo en la cuenta de Instagram.





En las imágenes se la ve a la actriz de 78 años en la comodidad de su casa, sentada cerca de una ventana que da al patio, con un dibujo de un león sobre una mesa. “¿Qué tal amigos? soy María Antonieta de las Nieves. Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, expresó.

Según trascendió, la artista había sido internada de urgencia el pasado 20 de agosto. Una persona cercana a la familia había explicado a TVNotas que la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”. Sin embargo, después se confirmó que se trataba de una baja de sodio, consecuencia de un “deterioro neurológico”. Verónica Fernández, su hija había adelantado a los seguidores que María Antonieta se encontraba bajó observación en su hogar.

De acuerdo con el medio Univisión, De las Nieves sufre de fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor muscular y fatiga, aunque ella aseguró que la mantiene controlada con tratamiento. "La Chilindrina" también padeció depresión tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años.