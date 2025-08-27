La diputada por La Libertad Avanza (LLA) Rocío Bonacci sufrió un serio accidente en el partido bonaerense de Ramallo, cuando el auto oficial en el que viajaba se despistó en la autopista Buenos Aires–Rosario. El padre de la legisladora nacional, que viajaba con ella, aseguró que “el chofer se quedó dormido” y culpó por ello a las autoridades de la Cámara baja, que “no atendieron reclamos” previos sobre las condiciones en que trabajan esos conductores.

El hecho ocurrió mientras la diputada viajaba hacia la Capital Federal en un Nissan Sendra color gris, para cumplir con actividades legislativas previstas en el Congreso. Según su padre, José Bonacci, de repente “se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

Tanto él como su hija sufrieron heridas leves y algunos cortes producto de la explosión de los vidrios del vehículo. Fueron atendidos en un hospital de Ramallo sin registrar lesiones de gravedad.

José Bonacci, dirigente del partido UNITE, exconcejal de Rosario y excolaborador de la diputada provincial Amalia Granata, denunció la responsabilidad en el accidente del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Menem lo hizo”, dijo durante una entrevista por Radio 10 y lo acusó de haber desoído reclamos hechos por varios legisladores nacionales respecto de “la temeridad” en que trabajan los choferes de la cámara.

“Rocío y su personal de oficina en reiteradas ocasiones dejaron por escrito un reclamo en relación a la temeridad con que manejan los empleados de la Cámara; a 170 kilómetros por hora con horarios cortos de descanso”, aseguró.

Entonces “si vos le decís a tu jefe ‘mirá que manejan mal’ y eso no se mejora, hay una responsabilidad” por parte de los responsables de administrar ese servicio.

Bonacci consideró, además, que “el chofer no estaba apto para manejar”. “El auto era oficial con un chofer empleado de la Cámara de Diputados desde 2019, tiene limitaciones (físicas), sufrió apneas (trastornos en el sueño)”, y además “los airbag no funcionaron. Nos tragamos una zanja y de casualidad no nos dimos vuelta”.

Según el hombre, el mismo chofer habría dicho luego del accidente: “Me van a echar, me dormí”. “No estaba en condiciones, no estaba apto para manejar. Negligencia”, insistió.

José Bonacci también acusó “a los Menem” de “hacerle mucho daño al país y al presidente” Javier Milei, con lo cual evidenció la interna que los “históricos” militantes de La Libertad Avanza (LLA) mantienen con algunos aliados elegidos por la Casa Rosada.

En marzo último, Rocío Bonacci había cobrado notoriedad al mantener un duro enfrentamiento verbal con su par Lilia Lemoine, a la que incluso le arrojó agua mientras discutían acaloradamente durante una sesión en el recinto de la Cámara baja.

Bonacci también fue una de las diputadas del oficialismo que presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que ni siquiera fue apoyado por su propio bloque.