La primera temporada de The Summer I Turned Pretty fue un éxito inmediato, que catapultó tanto al público como a los personajes principales, Belly, Conrad y Jeremiah, en un viaje sentimental que ha mantenido a miles de seguidores expectantes por el desenlace. Sin embargo, el personaje de Jeremiah, interpretado por Gavin Casalegno, se ha situado en el centro de la controversia debido a una oleada de críticas y animosidad por parte de los seguidores, algo que el propio actor ha descrito como "casi cómico" y sorprendentemente intenso.

Los orígenes de la controversia

Adaptada de la trilogía de gran éxito de Jenny Han, la serie presenta a Belly Conklin inmersa en un triángulo amoroso complejo con los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah. Desde el principio, la intensa narrativa sobre juventud, amor y decisiones difíciles capturó la atención de la audiencia. No obstante, desde la primera temporada comenzaron a manifestarse preferencias muy marcadas dentro del fandom, dando lugar a lo que ahora se conoce como "Team Conrad" y "Team Jeremiah". Mientras que Conrad ha sido el favorito desde el inicio, Jeremiah ha experimentado un descenso en su popularidad debido a la percepción de inmadurez y a la toma de decisiones cuestionables.

La política de Amazon contra el discurso de odio

El rechazo generalizado alcanzó un punto crítico con el inminente lanzamiento de la tercera temporada, cuando Amazon, productor de la serie, decidió publicar anuncios de servicio público en redes sociales para promover una "política de tolerancia CERO" hacia cualquier forma de acoso o discurso de odio. Este intento por moderar la conversación ha tenido un éxito limitado. Según Casalegno, aunque valora el esfuerzo de Amazon, el problema persiste, lo que subraya la línea cada vez más borrosa entre la ficción y la realidad en el mundo del entretenimiento.

El impacto en la vida real del actor

Para Gavin Casalegno, el actor que interpreta a Jeremiah, la animosidad y las críticas no se han limitado a las redes sociales, sino que también se han manifestado en encuentros reales con seguidores que no han dudado en expresar su desagrado directamente. Aunque tiene claro que la mayoría de estas emociones negativas están dirigidas hacia su personaje, el impacto para el actor es innegable. A pesar de ello, Casalegno ha logrado separar su vida personal de las reacciones al personaje, encontrando cierto humor y perspectiva en las críticas que ha recibido en línea.

