Haley Joel Osment, reconocido por su papel memorable en Sexto sentido, está nuevamente en el centro de atención al rememorar su estrecha relación con Bruce Willis. Esta amistad se forjó durante la intensa producción de la película dirigida por M. Night Shyamalan, que celebró su vigesimoquinto aniversario este año. La conexión entre un joven actor fácilmente impresionable y un veterano de la industria fue fundamental para el desarrollo personal y profesional del entonces niño actor.

Bruce Willis como mentor en el set

Haley Joel Osment comenzó su carrera cinematográfica a una temprana edad, pero la experiencia de trabajar con Bruce Willis superó todas sus colaboraciones previas. Según Osment, la presencia de Willis en el set fue decisiva. "Era el actor principal, pero poseía un carisma que transformó el ambiente, adaptándolo perfectamente al tono de la película", expresó Osment. Fue en 1999 cuando Sexto sentido irrumpió en la conciencia colectiva gracias a su impactante giro. Tras los eventos promocionales en Japón, Bruce Willis mantuvo contacto constante con el joven actor. "Volvía de la escuela y encontraba mensajes suyos en mi contestador", relató Osment, lo que demuestra la calidez y amabilidad del reconocido actor.

El giro inesperado que definió la película

La revelación final de Sexto sentido, donde se descubre que el personaje de Willis había estado muerto durante toda la película, es considerado uno de los mejores giros en la historia del cine. Osment comentó que el secreto se mantuvo intacto gracias a la ética del equipo de producción, que evitó filtraciones. La sorpresa fue determinante para el éxito de la cinta, lo que contribuyó a su consagración como un clásico moderno.

La influencia de Bruce Willis en la vida y carrera de Osment

Osment, que en aquel entonces tenía apenas 11 años, mencionó cómo Bruce Willis influyó notablemente en su perspectiva del cine. "Después de haber trabajado con otras figuras influyentes, Bruce fue la primera gran estrella consciente de su fama, y dejó una huella imborrable en mi carrera", recordó. Willis, quien actualmente enfrenta una difícil batalla contra problemas de salud, siempre es recordado por Osment no solo como un compañero de trabajo, sino también como un amigo y un modelo a seguir.

La relación entre Haley Joel Osment y Bruce Willis es un recordatorio de que mantener amistades en Hollywood puede ser más que un mito. Osment continúa ahora su camino en el mundo del entretenimiento, honrando los recuerdos de aquellos días junto a una de las leyendas del cine.

