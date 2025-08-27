El guitarrista y compositor Claudio Gabis fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Personalidad Destacada de la Cultura porteña. Durante el acto, el histórico referente del rock nacional fue homenajeado por su vasta trayectoria, que incluye su rol clave como fundador del trío Manal, pionero del blues en castellano, además de su contribución al rock argentino junto a agrupaciones como La Pesada del Rock and Roll. Su obra artística se ha consolidado como parte esencial del legado cultural de la ciudad de Buenos Aires.

Gabis recibió la distinción en una jornada cargada de emociones, acompañada de músicos, colegas y autoridades culturales porteñas que celebraron su influencia y legado musical. Durante la ceremonia, el artista mantuvo una charla con los periodistas Claudio Kleiman y Alfredo Rosso.

Gabis, radicado en Madrid desde finales de los años ochenta, ha mantenido una continua vinculación con la Argentina, realizando giras, presentaciones, clínicas musicales, y colaboraciones con destacados artistas.