La empresa Mirgor, del empresario Nicolás "Nicky" Caputo, decidió suspender a aproximadamente 360 trabajadores en sus plantas de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, ubicadas en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

Según consignaron los medios provinciales, este plan de suspensiones, que se extenderá hasta diciembre, implica que los trabajadores bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua (PPD) interrumpirán sus tareas una semana al mes, aunque recibirán el 50 por ciento del salario en carácter no remunerativo. La decisión se tomó en el marco de un acuerdo con los gremios, que prevé preservar todos los empleos hasta fin de año.

Las razones de las suspensiones son varias. Por un lado, hubo una fuerte caída de ventas en el mercado interno. Por otro, el ingreso de importados que autorizó el Gobierno de Javier Milei puso a los que fabrican celulares en una situación muy compleja.

En mayo de este año, José Luis Alonso, CEO del Grupo Empresarial, había asegurado que no habría despidos y que la producción de celulares no correría riesgo. Por entonces, había confirmado la estabilidad de los trabajadores del grupo. En igual sentido, a través de una nota interna dirigida a los trabajadores del Grupo, Alonso afirmó que “los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares no están en riesgo”, instando a la calma y destacando que, con esfuerzo, la empresa seguiría siendo competitiva incluso con el nuevo arancel del 8 por ciento, precisaron los medios fueguinos.