A un año y algunos días de haber ejecutado su cláusula para irse de Boca al Al-Qadsiah de Arabia Saudita, Equi Fernández sale del ostracismo para ponerse la camiseta del Bayer Leverkusen de Alemania, donde compartirá plantel con Exequiel Palacios y el Diablito Echeverri, uno campeón del mundo y el otro recientemente convocado a la Selección Argentina.

El volante de 23 años fue comprado por el último subcampeón de la Bundesliga por una cifra cercana a los 30 millones de euros, una operación que incluye además un 15% de plusvalía de una futura venta para el conjunto saudita. Vale recordar que, en agosto del año pasado, se fue de Boca por 20 millones. Con esta nueva transferencia, el Xeneize también ligará: cerca de 1,5 millones por el mecanismo de solidaridad entre clubes.

Fernández se va de Arabia con una marca de 37 partidos, un gol, cuatro asistencias y una sorprendente marca de apenas cuatro tarjetas amarillas. En Al-Qadsiah compartió equipo con otro exBoca, Nahitan Nández, y terminó 4º en la liga local (de 18 equipos) y perdió 3-1 la final de la Copa del Rey con Al-Ittihad, el equipo de Karim Benzemá (dos goles).

Quedará por ver si el salto a la Bundesliga y, sobre todo, a la Champions League europea lo pone en el radar de Lionel Scaloni con el Mundial a la vuelta de la esquina.

El Leverkusen será el cuarto club en la carrera del Equi, además de los mencionados Al-Qadsiah y Boca (67 partidos, dos goles), y Tigre (42 juegos), donde estuvo a préstamo en 2022.