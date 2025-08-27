La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este miércoles la flexibilización y ampliación del plazo para que los responsables inscriptos computen las percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esta disposición fue oficializada a través de la Resolución General N° 5750/25, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.

Anteriormente, los responsables inscriptos solo podían aplicar estas percepciones en el período fiscal en el que las recibían y con la nueva normativa, tendrán la posibilidad de computarlas en el período fiscal en que fueron practicadas o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.

ARCA indicó que esta medida responde a planteos realizados por entidades representativas del sector privado, que señalaban dificultades en procesos internos de registración y validación documental para el cumplimiento de los plazos vigentes.