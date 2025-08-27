Se suman informes que confirman el estancamiento de la economía. Para la consultora de Orlando Ferreres & Asociados la actividad se contrajo 1 por ciento en julio respecto al mes anterior. De esta forma, el nivel actual de la actividad es apenas un 0,3 por ciento superior al de diciembre del año pasado. También desde Analytica elaboraron una estimación que anticipa los datos de Indec: una contracción de 0,1 por ciento en julio respecto al mes anterior. La volatilidad cambiaria caracterizó al séptimo mes, el precio del dólar se disparó en los últimos días hasta cerrar en 1.385 pesos, muy cerca del techo de la banda cambiaria oficial. La actividad industrial fue la más castigada en esta etapa en contraste con el crecimiento del sector financiero.

La economía enfrenta serias dificultades para lograr una expansión sostenida durante 2025. Así lo revelan fuentes privadas y también los últimos datos que publicó Indec para junio. Aunque el presidente Javier Milei lo niegue, ya que para él “ya llevamos cinco trimestres con la economía expandiéndose, ya hemos llegado al nivel máximo que teníamos en el 2011 y, además, también, estamos en el pico de consumo. Es decir, que todas esas cosas que dicen acerca de que la actividad no se recupera, de que el consumo está deprimido, es mucho relato porque los datos dicen otra cosa”. Como sentenció ante la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes pasado.

Lo cierto es que los datos del organimo de estadísticas oficial mostraron que en el segundo trimestre la economía apenas trepó 0,1 por ciento versus el trimestre anterior: no hay pico de consumo ni de actividad. Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) marcó una contracción del 0,7 por ciento en junio respecto a mayo, y ya había arrojado caídas durante todos los meses previos con la excepción de febrero y abril.

Pero también las fuentes privadas confirman esta tendencia. El Índice General de Actividad de la consultora de Ferres (IGA-OJF) registró una contracción del 1 por ciento en julio respecto a junio, y queda en un nivel apenas 0,3 por ciento superior al que tenía en diciembre del año pasado. A su vez, la comparación interanual refleja una desaceleración, con la medición del séptimo mes registrando una suba del 3,6 por ciento, mientras el acumulado del período exhibe una expansión del 6 por ciento. “La mayor contracción en julio se produjo por la industria manufacturera, que reportó cifras pobres en sectores clave como el alimenticio y el automotriz”, detallaron desde la consultora. Por el contrario, entre los sectores positivos se encontraron la intermediación financiera, la explotación de minas y canteras y la construcción que atraviesa una crisis profunda.

Desde la consultora Analytica, que conduce Ricardo Delgado, también evidenciaron un flanco débil en la actividad privada. A través del Índice Líder de Actividad Analytica (ILA), que utiliza datos de alta frecuencia (incluyendo indicadores sectoriales, de consumo y crédito), con elevada correlación con el EMAE, encontraron que la actividad tuvo un leve retroceso de 0,1 por ciento en julio respecto al mes anterior y se encuentra por debajo de los niveles de diciembre pasado.

Performance sectorial

El desempeño por sectores fue sido mixto, según revela el IGA-OJF: algunos enfrentan importantes desafíos y otros mostraron un notable dinamismo. Entre los primeros “la industria manufacturera tuvo el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4 por ciento anual. Esa caída se atribuye, en parte, a un rebote significativo en julio de 2024 que elevó la base de comparación, y a datos "inusualmente negativos" en la producción de aceites (menos 10,1 por ciento interanual) y la automotriz (menos 16,5)”, informaron. Por su parte, la agricultura y ganadería sufrió una baja del 0,5 por ciento en julio y acumuló una contracción del 2,4 por ciento en los primeros siete meses.

Electricidad, gas y agua volvió a cifras negativas con una baja del 1,9 por ciento anual en julio, acumulando una caída del 1,1 por ciento, siguiendo con la medición de Ferreres. La variación havia abajo estuvo impulsada por una disminución del 5 por ciento en la generación eléctrica debido a la menor demanda residencial. Y otros sectores con bajas en julio fueron la administración pública y defensa (menos 0,7 por ciento) y los servicios sociales y de salud (menos 0,9 por ciento).

Entre los segmentos con más crecimiento se encuentran la intermediación financiera, “que se destacó como el sector con mayor expansión, registrando una suba de 23,1 por ciento en julio y un acumulado del 26 por ciento en los primeros siete meses del año en la comparación interanual”, mencionaron desde la consultora. Minas y canteras mantuvo un alza significativa, con aumento del 10,9 por ciento en julio y 7,8 por ciento acumulado, prolongando una racha de 53 meses consecutivos de datos positivos a nivel interanual. La construcción, que había estado en una profunda contracción, mostró señales de recuperación con un avance del 4,9 en julio y 4,4 por ciento acumulado.

Otros que mostraron buenos resultados fueron el comercio, al por mayor y menor, que creció 3 por ciento en julio y marcó un 7,4 por ciento en el acumulado anual. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aumentaron un 2,7 en julio y un 3,2 por ciento acumulado. Por último, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones registró un modesto crecimiento del 0,9 por ciento en julio y un 1,8 acumulado.