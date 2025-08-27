Entre libros, música y teatro, San Martín se prepara para vivir cuatro días de pura cultura. Desde este jueves 28 al domingo 31, la Plaza Central y el Complejo Cultural Plaza serán el corazón de una nueva edición de la Feria del Libro local, con actividades gratuitas de 9 a 20 hs que incluyen charlas, talleres, presentaciones, espectáculos y más de 70 stands de librerías y editoriales para recorrer.

“Es una gran alegría volver a organizar este evento cultural en la ciudad, para seguir promoviendo la lectura y el encuentro”, destacó el intendente Fernando Moreira. Y agregó: “Hoy que el gobierno nacional ataca tanto a nuestra cultura y nuestros artistas, es todavía más importante sostener espacios como este para toda la comunidad”.

La programación reúne a autores de primer nivel y más de 160 propuestas. Este jueves, la jornada de apertura tendrá una charla con Juan Sasturain, una mesa de novela policial junto a Patricia Suárez y Natalia Zito, y la presentación de “El Debate", la obra de teatro protagonizada por Pepe Monje y Gabriel Rovito.

El viernes será el turno de las presentaciones de “El país que quieren los dueños", del periodista Alejandro Bercovich, y "No sos vos, sos yo", del científico y divulgador Fabricio Ballarini.

El sábado, la feria se poblará de voces diversas: los escritores Matías Aldaz y Mariano Quirós darán una charla sobre la narrativa argentina contemporánea, mientras que la escritora Alejandra Kamiya presentará su trilogía de libros de cuentos en el escenario principal. El escritor Luciano Lamberti y la periodista Julia Mengolini compartirán sus libros y charlas con el público, y la reconocida socióloga Dora Barrancos también será parte con una conferencia especial. Además, la autora e ilustradora Isol estará en el Complejo Plaza con “Petit y Zamba: creación de personajes", una propuesta ideal para los más chicos, y a las 15 hs, Los Rockan ofrecerán un show de rock dedicado a María Elena Walsh.

El domingo, la feria cerrará con un broche de oro: Lito Vitale y Teresa Parodi brindarán un espectáculo musical, y Eduardo Sacheri presentará su nuevo libro “Demasiado lejos". También participará el dramaturgo sanmartinense Mauricio Kartun con “Dolores, 10 minutos y otros relatos”.

Durante toda la feria se podrá visitar la experiencia visual “El Eternauta San Martín", un espacio inmersivo para redescubrir la obra de Oesterheld, y habrá recorridos especiales para escuelas, espectáculos para toda la familia y propuestas interdisciplinarias.

La Feria del Libro de San Martín es una iniciativa del programa municipal San Martín Lee, que en esta nueva edición de la feria reafirma su compromiso con la cultura y el acceso democrático a los libros. La entrada es libre y gratuita, y la programación completa se encuentra disponible en sanmartin.gob.ar.