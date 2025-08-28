La industria santafesina asiste a su tormenta perfecta, con tres de sus empresas insignia en situación crítica: Acindar, Vassalli y Celulosa. La coyuntura pone en vilo a miles de puestos laborales que dependen de esas fuentes y de sus satélites, por lo que el gobierno provincial elevó la voz de alarma.

"Todos esperábamos un repunte para este año, pero eso no se está dando. Los cálculos apuntan a que la situación podría cerrar incluso peor que el año pasado", reconoció ayer el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, por LT3, al comentar la situación de Acindar, que desde hoy vuelve a parar su producción, ahora en el tren de laminación de acero. La medida obedece al plan de ajuste que aplica el grupo indio Arcelor Mittal, dueño de la siderúrgica de Villa Constitución, y que redunda en suspensiones masivas de trabajadores y reducción de sueldos.

En este caso, los factores que marcan la encrucijada industrial ha sido el desplome de la demanda de acero en el mercado interno, agravada incluso por el avance de importaciones y la relación cambiaria que extinguió toda posibilidad de exportación en el sector siderúrgico. En cuanto al mercado interno, el parate de la obra pública y la recesión en el sector de la construcción redondean el aciago panorama.

Luego de la parada forzosa en julio, con 500 trabajadores suspendidos, Acindar convino con la seccional villense de la Unión Obrera Metalúrgica en para el tren de laminación y suspender a otros 200 trabajadores, a los que les abonará el 75% del salario.

"Este conflicto viene de arrastre, desde el año pasado, y hoy está trabajando solamente al 50 por ciento de su capacidad de producción, una situación que se ha mantenido durante todo 2024 y que parece no tener una solución a corto plazo", analizó el ministro. Con mesura, el funcionario provincial definió la situación como "un estancamiento" del sector siderúrgico, y lo atribuyó a "una relación directa con la paralización de la obra pública nacional y la reducción en la construcción privada", al enumerar dos factores claves de esta actividad.

Por otra parte, Vassalli Fabril, la fábrica de cosechadoras en Firmat, volvió al escenario de cuando el grupo Koner Salgado la cerró en los '90, y la rescató en 2003 la familia fundadora con apoyo del Estado nacional. Aquí la cartera laboral intervino a pedido de la UOM Firmat, cuando la patronal entró en cesación de pago a sus 280 empleados.

La audiencia celebrada en el Ministerio esta semana fracasó porque la patronal faltó a la cita, y en cambio contrató a la abogada Florencia Arietto, dirigente del PRO bonaerense, quien presentó una denuncia contra el gremio metalúrgico por "maniobras indebidas" y lo tildó de "mafia". Los trabajadores siguen sin cobrar el sueldo de junio, julio y aguinaldo.

"La empresa muestra graves dificultades para cumplir con el pago de salarios, y eso generó el conflicto. Paga salarios incompletos y eso llevó a la lógica disputa laboral. Estamos interviniendo de manera activa", aseguró Bascolo. Hoy Vassalli y sus trabajadores tienen otra cita en la sede Rosario del ministerio.

El otro emblema de la crisis industrial santafesina es Celulosa Argentina, que afronta su peor crisis, con pérdidas de más de 170 mil millones de pesos en el año y el cese de actividad en sus plantas de Capitán Bermúdez y Zárate. Antes de parar, su producción de papeles y pulpa celulosa había experimentado una reducción 15% respecto de 2023.

Bascolo señaló la falta de insumos como el detonante de la situación que llevó a estar parada a la planta bermudence desde hace un mes y medio. "La estabilidad laboral está en riesgo, aunque por ahora, pese a lo grave de la situación, la empresa logró cumplir con el pago de los salarios correspondientes al mes de julio a principios de agosto", valoró el ministro. En este clima de incertidumbre, la papelera busca un socio que aporte capital. "Buscan un socio estratégico para poder afrontar la compra de materia prima. Sin embargo, hasta el momento no han podido cerrar ningún acuerdo", señaló.