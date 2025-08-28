Un nutrido grupo de dirigentes de gremios estatales de toda la provincia se reunieron ayer con los Convencionales Constituyentes del Peronismo, a quienes les reiteraron la necesidad de que las jubilaciones y pensiones deban estar bajo un régimen público de reparto asistido y que la Caja deba ser "Intransferible".

Jorge Hoffmann, secretario de acción política de ATE expresó que “las jubilaciones y pensiones de los empleados/as públicos/as provinciales deben ser atendidas por medio de un régimen público de reparto asistido basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones. Es de destacar que además del régimen público de reparto y solidario, desde ATE se propuso que sea 'asistido', de modo que el Estado Provincial sea quien garantice su sustentabilidad”.

Es que el órgano de la Convención del 25 que preside Germana Figueroa Casas, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, no incluyó la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones a otras jurisdicciones, nacionales o privadas. En cambio, el dictamen de mayoría que será sometido a votación dice que la Provincia "organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia", conceptos que Amsafé valoró en su comunicado, pero que consideró insuficiente y que "habilita la posibilidad de avanzar en políticas de ajuste".

Según el secretario de Amsafé provincial Rodrigo Alonso, quien movilizó ayer al frente de la Caja de Jubilaciones en la capital santafesina, las modificaciones propuestas representan una amenaza para el sistema previsional público y solidario de la provincia. En esa linea, Alonso reclamó que la nueva Constitución provincial consagre que la Caja de Jubilaciones permanezca en Santa Fe y no pueda ser transferida. “La nueva Constitución tiene que garantizar que la Caja sea intransferible”, sostuvo.

Estuvieron presente en la reunión Rubén Pirola, en representación de los Convencionales presentes, quien expresó que el Bloque de Más Santa Fe se va a expresar y votar en ese sentido. Lo mismo lo hizo Victoria Capocetti en representación de Activemos.

Otros/as convencionales constituyentes por Más para Santa Fe que recibieron a los gremios fueron Juan Monteverde, Jaquelina Balangione, Patricia Boni, Alcides Calvo, Pablo Corsalini, Lucila De Ponti, Diego Giulano, Facundo Olivera, Rubén Pirola, Osvaldo Sosa y Armando Traferri; y por Activemos: María Victoria Capoccetti, Marcelo Lewandowski, Rubén Guistiniani y María Eugenia Martínez.

Luego de la reunión, los gremios estatales nucleados en la Comisión Intersindical del Sector Público, solicitaron en carácter de urgente una reunión al Presidente de la Convención Reformadora, el Senador Felipe Michlig.

Por el Consejo Directivo Provincial de ATE participaron Patricia Rudel, Jorge Hoffmann y Marcelo Delfor.

ATE Rosario estuvo representado por su secretaria Lorena Almirón. “De plasmarse el texto de comisión en el texto constitucional definitivo, implicaría un ataque directo a los aportes de los trabajadores y haberes de los pasivos, poniendo en riesgo y en una situación de inseguridad jurídica a los mismos”, denunció la dirigente.

“Solicitamos a los miembros de esta Constituyente pensar en una Constitución que no ponga en peligro los recursos de sus trabajadores ni retroceda en materia de derechos y garantías”, dijo Almirón. El sindicato apuntó con preocupación las reformas regresivas que el oficialismo que responde al Gobernador Maximiliano Pullaro, va logrando en la carta magna provincial, aún contra sus propios planteos originales.

Por todo esto se realizó una presentación formal a Felipe Michlig, presidente de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial; y a los bloques de Rubén Giustiniani, Alejandra Rodenas, y Lionella Cattalini.

"El Gobernador Pullaro y la Vicegobernadora Scaglia atentan a nivel provincial y nacional contra los derechos de las y los trabajadores jubilados. Pullaro se comprometió a consolidar el carácter intransferible de la caja de jubilaciones, pero bregó por el concepto indelegable, entre otras vaguedades que ponen en riesgo el sistema previsional", consideró la dirigenta gremial.