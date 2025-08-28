“El Club Atlético Rosario Central informa que no habrá hinchas visitantes en la cancha de Sarmiento de Junín el próximo sábado en el estadio Eva Perón, donde el primer equipo jugará el partido correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura de primera división”, comunicó ayer la institución de Arroyito. Si bien no se detallan las razones, trascendió que hubo desacuerdos de último minuto. En primer lugar, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) habría aprobado menos cantidad de público canalla de lo que se esperaba. En ese contexto, el club anfitrión pensaba en un costo por encima de lo sugerido por la AFA, que es un máximo de $30.000. Desde Junín deslizaron que la entrada más barata debía oscilar los $50.000, lo que imposibilitó que se llegue a un acuerdo entre las instituciones.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.