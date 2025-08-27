Frigomayo, el frigorífico ubicado en 25 de Mayo, inauguró la ampliación de sus instalaciones y la incorporación de, al menos, treinta trabajadores. Es un giro de 180 grados respecto a lo vivido el año pasado, cuando el intendente, Ramiro Egüen, quiso cerrarlo. Ahora, con el acompañamiento de la Provincia, la planta ofrecerá cortes envasados y no solo la media res, dando valor agregado a su producción.

Al frente de Frigomayo 25 S.A. está Ernesto Ramírez, que encabezó la recorrida para mostrar la maquinaria adquirida y el nuevo sector de empaquetado. También contó que conformará un equipo para reparto y ventas. Se trata de una inversión en medio de un contexto complejo para la industria cárnica, con un consumo per cápita que toca el piso histórico.

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario que viajó a 25 de Mayo para participar del evento dijo que “la iniciativa viene a fomentar la industrialización de la producción local donde el desafío del sector agroalimentario es que la producción salga con valor agregado”.

En su discurso, apuntó que el municipio de la Séptima sección tiene una importante producción ganadera, lo que pone en valor la presencia del frigorífico que evita el encarecimiento logístico de la faena. Pero, para Egüen, intendente ex GEN y ex libertario, el año pasado el establecimiento debía cerrar sus puertas.

Tal como contó Buenos Aires/12, a mediados del año pasado, 25 de Mayo vivió un episodio inédito en su historia con cientos de personas agolpadas frente a la municipalidad. Eran los cien trabajadores de Frigomayo junto a sus familias que pedían peleaban por su estabilidad laboral. Resulta que Egüen desconoció convenios firmados y ordenanzas sancionadas durante la gestión de Hernán Ralinqueo y quería subastar el predio donde operaba la planta. Con incidentes de por medio, los empleados lograron parar la iniciativa.

Hoy la situación es otra. Sin la presencia de Egüen, Ramírez recorrió las nuevas instalaciones con Rodríguez y anunció que su objetivo es duplicar la producción de cara al 2026. En la actualidad, faenar 25 cabezas de ganado por día, es decir, 50 medias res. Y, si bien restó valor al lejano enfrentamiento con el intendente local al asegurar que todo sigue bajo el camino judicial con viento a favor, fue claro: “Si quieren batalla, daremos batalla”.

Ir por más

El titular de Frigomayo tiene en claro que el contexto económico actual no es el mejor. Hace dos meses atrás, contó a este diario que la producción rondaba el 70 por ciento, con el agravante de que los costos se duplicaron. Combustible y tarifas de energía picaron en punto desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y el interior bonaerense no fue la excepción.

A pesar de esto, Ramírez apostó por una ampliación que llevó más de un año de trabajo. Entre las tareas, debió capacitar a los nuevos operarios a lo largo de casi seis meses, según la tarea que corresponda en lo que se conoce como Ciclo 2 de un frigorífico que implica la comercialización fraccionada. Y va por más.

Ante la prensa, el empresario anunció que buscará la habilitación de Senasa para poder vender carne en todo el país. Por el momento, dijo, se abocará al interior de la provincia, un ámbito donde los frigoríficos más grandes no tienen una presencia prominente.

Junto a él, estuvo Ralinqueo, ex intendente, predecesor de Egüen, y actual titular del PJ local. Coincidió con Javier Rodríguez respecto a la dura coyuntura económica y agregó que, en 25 de Mayo, eso se combina la inseguridad jurídica que predica el municipio. “Aquí no rigen ordenanzas, decretos, la Constitución provincial o la nacional, acá gobiernan los designios de una persona que un día decide una cosa y otro día otra”, subrayó.

Ralinqueo, firmante de la renovación en la concesión de Ramírez que Egüen pretendió echar por tierra, hay empresarios locales que están partiendo. “Hoy en día, 25 de Mayo es el municipio más difícil para invertir”, aseguró.

La agresividad del actual intendente con el frigorífico no quedó sólo en la situación del predio. A las pocas semanas, luego de la movilización a la Municipalidad, echó a Débora Coronel, esposa de uno de los empleados que reclamó por su continuidad laboral.

Reclamos por obras a la Nación

En pleno interior bonaerense, Rodríguez aprovechó para recordar el padecer de los productores agropecuarios a raíz de las fuertes lluvias de los últimos meses. Por eso, reclamó al gobierno de Milei que convalide la emergencia declarada para distritos del interior y tome la decisión de espejar la iniciativa provincial. De esta manera, sostuvo, el campo contaría con los beneficios por la ley de emergencia “y la Nación podría volcar recursos para mejorar los caminos rurales”.

El ministro recordó que recorrió los municipios afectados, entre ellos Carlos Casares. También que estuvo entregando maquinaria en 9 de Julio y Bolívar, algunos de los distritos más afectados.

En paralelo, y ante la consulta de un periodista, lamentó que el Gobierno nacional selló el parate de la obra pública, como el caso del plan maestro para la Cuenca del Salado, lo que permitiría subsanar el desagote pluvial y, a su vez, ampliar el territorio de siembra en la provincia de Buenos Aires.