Bajo la consigna "A puertas abiertas", los trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan realizarán este jueves un nuevo paro de 24 horas, con una modalidad de visitas a la institución para visibilizar la situación crítica del nosocomio. La jornada de lucha tendrá como eje reclamarle a la Casa Rosada la promulgación y puesta en marcha de la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso la semana pasada.

Desde APyT confían en que la implementación de la ley, que contempla incrementar el financiamiento para los hospitales pediátricos, ponga un freno a las renuncias de los profesionales por bajos salarios. En el Garrahan ya ascienden a 242 los trabajadores que se fueron por no poder llegar a fin de mes.

"Desarman equipos interdisciplinarios que nos llevó años, y en ocasiones décadas armarlos y tiempo de capacitación", denunciaron desde APyT. Entre otras cuestiones, la Ley de Emergencia Pediátrica equipara salarios y "aunque no haya aumento" sí habría una mejora respecto a la inflación.

Durante la medida de fuerza habrá actividades "a puertas abiertas", para recibir visitas de apoyo por parte de referentes de la cultura, el cine, la comunicación y los derechos humanos, en lo que consideraron "un gesto de acompañamiento social sin precedentes".

Según el cronograma que difundió APyT, las actividades comenzarán a las 10 con un "Encuentro del Colectivo de Escritores y Escritoras" comandado por la autora Claudia Piñeiro. Luego, a las 11.30, se desarrollará un conversatorio sobre "Infancias, salud y derechos" con el filósofo Darío Sztajnszrajber y la periodista Soledad Barruti.

A las 13, habrá una movilización interna hacia la Dirección del Hospital y, a las 14, un acto titulado "La Cultura Abraza al Garrahan", con la participación del actor Gerardo Romano y las actrices Cecilia Roth y Cristina Banegas, entre otros.

En el último tramo de la jornada, a las 16.30, referentes de organismos de Derechos Humanos encabezarán un acto por "Memoria, Verdad y Justicia" y finalizará, a las 18.30, con la entrega del Premio Angelelli a la APyT, otorgado por la Casa de La Rioja "en reconocimiento a la lucha gremial".