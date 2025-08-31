Are you lonesome tonight... canta Elvis Presley y su voz inunda el aire de los estudios RCA Victor. Pero no, no es 1960 sino un día de noviembre de 2023. Una chica acaba de dar play a una cinta y eso es lo que está escuchando Ramiro García Morete, extasiado en esa cabina mítica de Nashville. Un tiempo después, en su libro Los Ángeles –una suerte de road movie iniciática entre la verdad y la ficción– Ramiro evocará la escena: “Traté de reescribir esa canción mil veces. Alex Turner dice que todo el mundo tuvo su intento con esa canción. Cuando se escribió, en 1926, no había celulares. Y hoy es lo mismo: si la noche te encuentra extrañando lo que fue, no le escribas un texto sino una canción. Y si no componés, volvé a escuchar a Elvis”.



Cumplir su sueño de recorrer el Medio Oeste y California, allá en Estados Unidos, mientras Argentina había decidido su destino sumiéndose en el fuego oscuro del mileísmo le resultaba profundamente contradictorio a este músico de La Plata. Dueño de una obra numerosa, orgánica, poliédrica que comenzó a construir con apenas 19 años, a los cuarenta y pico entró en un impasse tras el impacto de aquel viaje porque, como dice, sintió la necesidad de volver a pensar todo otra vez. De ahí, sin embargo, resurgió con Los Ángeles (su primer libro) y con un puñado de flamantes canciones (que se suman a las tantísimas otras que, juntas y apiladas, casi podrían tener la estatura de quien también es conocido como Mister: un metro noventa). Incluso esas canciones lo ayudaron a volver a casa con su banda nueva: Mister y Los Misterios.

Así contada, la historia es demasiado simple, incluso romántica. Pero está en sintonía con este retorno a las bases de García Morete, que comenzó a tocar en los dos mil y que desde entonces armó varios proyectos bien distintos entre sí. Ahí se cuentan cuatro bandas previas (“es como haber tenido cuatro novias en tu vida adulta así que no es tanto”, dirá) que sin embargo le dejaron una constelación donde conviven desde rock al hip hop o el punk, desde el soul hasta los boleros: sonidos crudos o tenues, siempre con impronta bonaerense, una huella identitaria de la que Ramiro está orgulloso y que, además, convierte su trabajo en obra singular.

PONER EL NOMBRE

Sobre todo, sin embargo, está el folk. El músico reconoce sus raíces en este género, ya sea mediante las composiciones sonoras o por la insistencia con las rimas consonantes con las que el Mister ha cimentado un estilo propio. Evidente en Miro y su Fabulosa Orquesta de Juguete y aquel disco Los caminos de 2009 que conjugaba a Bob Dylan, Andrés Calamaro y el poeta Robert Frost en una trinidad peculiar, profunda y candorosa a la vez, el folk también enhebra la búsqueda iniciática de La Colifa, su primera banda de juventud, Las Armas Bs. As. (cruda y con letras más políticas que personales) e incluso Las Estrellas (una diáfana propuesta pop sostenida por la conciencia omnipresente de que lo sombrío acecha a la vuelta de la esquina). La síntesis de ese recorrido es ahora la esencia de Los Misterios.

“Lo de la banda empezó gradualmente a partir de enero, cuando Juan Aló, baterista de Las Estrellas, tuvo un gesto que le valoraré de por vida en ese momento de parate: pasar a buscarme en auto y llevarme a una sala de ensayo cerca de casa para repasar viejas canciones y algunas nuevas con batería y guitarra acústica”, comenta Mister al otro lado del teléfono. Y continúa: “Después se enteró Santiago Tano Peri, que toca la guitarra. Y a la vez se habilitó un refugio como Nakao, situado en el conservatorio de música Gilardo Gilardi, una suerte de escuela de Harry Potter que alguna vez fue un orfanato. De pronto empezó a ser un rito juntarnos a ensayar los jueves en ese estudio”.

“Es la primera vez que soy un solista con banda”, continúa y así se refiere a una formación que se completa con Juan Ponche Abraham en contrabajo (él además es responsable de Nakao), Nahuel Acosta en teclados y Fran Cadierno en guitarra, combinando sonidos acústicos y eléctricos: de base, además del contrabajo, dos guitarras eléctricas tocan muy sutilmente y una acústica empuja sobre una base de pocos acordes. “Los Misterios tiene todas las dinámicas fraternales de una banda pero se trata de una backing band donde las decisiones ya no son colectivas, o no de la misma manera. Quizá decidí poner mi nombre por delante para hacerme cargo de una obra que no comienza con esta formación”, explica.

JUGAR CON LAS PALABRAS

Mister y Los Misterios se cimenta en un fértil repertorio previo repartido en discos particularísimos, diversos y admirables como, por citar solo algunos, El camino no elegido (Las Armas Bs As, 2018, un rock duro y desgarrado), Mixtape (2018, respuesta lúdica en pleno auge del hip hop y el freestyle) o El olor de la sangre (2012, una meditación oscura donde las rutas eran escapes a ninguna parte). Cuando a Ramiro se le propone situar referencias populares que permitan entender mejor estos proyectos, responde que las comparaciones son odiosas. Pero recoge el guante y, casi en términos lúdicos, arriesga que La Fabulosa Orquesta de Juguete podría ser “una versión bonaerense de Wilco”; Las Armas, mezcla personal de The Black Keys y Arctic Monkeys “compensada con una discusión política sobre el inminente tecnoliberalismo que no creo que hayan dado muchas bandas en aquel momento” y Las Estrellas, una propuesta habitada por The Strokes, The Growlers y 2 Minutos: “Gente que escuchó punk y además Daft Punk”, completa entre risas porque no puede renunciar a jugar con las palabras. De hecho, el nombre “Mister y Los Misterios” es parte de ese juego.

Pero es Miro y Su Fabulosa Orquesta de Juguete la que entroniza el podio folk, en especial a través de “Los caminos”. Apenas con voz y guitarra, es un tema que ya va cumpliendo sus quince años, y articula la banda de sonido de Trenque Lauquen, el multipremiado film estrenado en 2022 por Laura Citarella. Además de ser directora cinematográfica como parte de El Pampero, Laura tiene un pasado como cantante y compositora junto a García Morete, y también con Lautaro Barceló. A manera de continuidad de esa alianza, los dos músicos crearon una serie de canciones incidentales que también vertebran las cuatro horas de duración de la película. “Fue uno de los trabajos más divertidos de mi vida: componer canciones en inglés que tengan resonancia de hits conocidos. Así terminamos fundando Sounds Like a Hit Factory, un servicio de música para pelis”, comenta Ramiro. Esto se tradujo además en aportes para Blondi, el film de Dolores Fonzi y para Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek, entre otras colaboraciones.

La insistencia a la hora de armar una obra fiel a sí misma alumbró hace pocos meses el flamante simple “Plaza Iraola” –que se completa con otro tema, “Juan”–, un material que surge de la amistad de Mister con el también platense Joaquín Castillo, ex Güacho, que actualmente reside en Nueva York. Este simple forma parte de un puñado de canciones escritas durante aquel viaje norteamericano de 2023, con el deseo de celebrar la canción americana sin perder el espíritu bonaerense. De esa celebración se desprendió además Los Ángeles, el libro plagado de referencias de acá y allá, desde la playa Pequeña California de Punta Lara a la soleada California de veras, pasando por devociones pop que incluyen (en un repaso desprolijo) a Tarantino, Sandro, Walt Whitman, Lana del Rey o la NBA y el Magic Johnson con el que Ramiro soñaba en sus épocas de niño basquetbolista mientras su físico empujaba hacia arriba.

DESPOJO Y REGRESO

“Juan camina por el barrio/ nadie sabe que en verdad/ fue rey de los escenarios y el mejor de la ciudad”, se envalentona Mister en “Juan”. Y sobre un bellísimo rasgueo de guitarra y la amplificación de los slides, atempera: “Juan no olvida que de chico le alcanzaba con jugar/ en su cuarto era rico, rey mendigo y Superman/ Juan se mira en el espejo y aunque no se encuentre igual/ se recuerda que es un juego y ya no se siente mal”. Cuando se le mencionan ciertas resonancias autobiográficas, se desmarca y dice: “Si a estas alturas no puedo escribir más allá de mí mismo, me hubiera puesto un parripollo”. Pero lo cierto es que Mister compone muy cerca de la herida. Al mirar con atención se advierte, literalmente, una costura casi invisible en la parte frontal del cráneo, producto de un accidente automovilístico donde un amigo suyo perdió la vida cuando ambos eran demasiado jóvenes.

También junto a Castillo, el novísimo experimento sonoro de Mister es La Plata o LA, un flamante EP a puro storytelling, guitarras y melodías simples que redondea la propuesta de "Plaza Iraola" y que se sumará, claro, al repertorio de Los Misterios y al recital que darán en breve en La Plata. “Con Joaco nos volvimos a enamorar de este tipo de música, quizás por cierta necesidad de despojo y regreso, sobre todo en estas épocas de tanto pero tanto ruido. No solo pensamos en Dylan, Neil Young, Johnny Cash o Willy Nelson sino en qué hacer hoy con un legado semejante”, explica Mister sobre su vínculo de música y amistad con Joaquín, ida y vuelta entre La Plata y Nueva York.

El folk, fiel a su origen proletario, es un jefe espiritual que no deja lugar para artificios. Ramiro, bien consciente de esto, dice: “Sí, requiere un claro compromiso humano porque todo que tocás, se nota mucho. Estás tan expuesto y desnudo que la única regla que no podés transgredir es la de ser verdadero”. El secreto, según él, consiste en preservar la elipsis no solo del texto sino también del lenguaje sonoro a puro oficio: “Para tocar esos tres o cuatro acordes y decir esas tres o cuatro palabras en el español más llano, tenés que confiar en el camino recorrido. Después de tantos discos, por ampuloso que suene, estoy en condiciones de volver a tocar esas canciones y que suenen finalmente con la voz de un hombre que ha andado”.

Mister y Los Misterios

Mister y Los Misterios se presenta el jueves 4 en Ciudad de Gatos (La Plata). El jueves 11, junto a Juane Pelegrin, se presenta en Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Siempre a las 21.

