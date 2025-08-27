El acto organizado por el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, que reunió a más de cinco mil profesionales y trabajadores del sector de la salud pública bonaerense, dio un gran indicio del cambio de clima político y emocional de los últimos días. "Nos hablan mucho de batalla cultural, con un discurso brutal, cavernícola, cruel. Bueno, vamos a ver quién gana la batalla cultural este 7 de septiembre", arengó el gobernador Axel Kicillof a los militantes presentes.

Uno de los momentos sobresalientes del acto fue cuando se emitió un audio especialmente grabado por Cristina Fernández de Kirchner para una ocasión que reunió en el camping que la UOM posee en Pilar, al gobernador, el ministro de Salud, el intendente Federico Achával y el titular de Infraestructura y candidato a senador por la Primera sección, Gabriel Katopodis.

La titular del PJ agradeció a los trabajadores de la salud, muchos de ellos además candidatos en sus distritos, por su esfuerzo cotidiano de trabajo y militancia. Además, recordó que hace muy poco, la militante justicialista Eva Mieri estuvo presa dos semanas por una contravención y se preguntó si se aplicaría la "doctrina Irurzun", que pone el foco en el poder de un funcionario para entorpecer una investigación judicial, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A la concejal de Quilmes, que asumirá la intendencia si Mayra Mendoza pega el salto a la cámara baja provincial, le pasó y fue detenida por arrojar bosta en el domicilio del diputado José Luis Espert, el amigo íntimo del locuaz Diego Spagnuolo.

También comparó la situación social actual con la de 2001, "cuando las mamás tenían que comprar los pañales por unidad porque no les alcanzaba para pagar un paquete entero".

El audio de Cristina en un acto de campaña bonaerense fue una señal de paz, justo cuando la interna peronista amenazaba con reabrirse en el momento menos oportuno. Y Kreplak es uno de los integrantes de La Cámpora con mejor relación personal y política con el gobernador.

Todo al 7

"Ustedes votaron a Milei?", preguntó el intendente Achaval a su auditorio. "Noooo", fue la previsible respuesta. "Bueno, no alcanzó. ¿Ustedes hablaron con familiares o vecinos que votaban a Milei?", repreguntó el alcalde. "Siiiii". "Bueno, tampoco alcanzó. Eso es lo que tenemos que hacer cada día de acá al 7. Hablar con vecinos, amigos familiares, en el colectivo, en el supermercado, en todos lados", en una alusión apenas velada al concepto de campaña molecular que Grupo Nomeolvides instaló durante el macrismo.

A su turno, Katopodis llamó a "transformar la bronca en votos" y a "frenar a Milei y defender todo lo hecho por Axel en estos años". El ministro de Infraestructura, una de las más golpeadas por el recorte, hizo una caracterización de la nueva coyuntura y dijo: "Ellos están en pleno retroceso, pero cada vez que dan un paso atrás, nosotros tenemos que dar tres pasos adelante. Cada vez que ellos hacen silencio, nosotros tenemos que alzar nuestra voz".

Kreplak recordó que "la empatía es la principal herramienta de los trabajadores de salud, porque trabajamos con personas, nuestro trabajo es con el otro", y destacó "una manera de gestionar que nos propuso y enseñó Axel, recorriendo, caminando, con presencia en los territorios, entrando a cada hospital, escuchando las necesidades de la gente".

El gobernador Kicillof comenzó su intervención recordando que "hace semanas que algunos medios nos dicen que el peronismo está apático, que el peronismo no entusiasma". "Quieren instalar eso, pero acá estamos de pie, caminando, recorriendo, con la frente en alto, contagiando alegría", lanzó a la multitud. El planteo hizo que se desempolvara una vez más el viejo hit, "Vamos a volver", que ya se había cantado en las vigilias de San José 1111, la casa de CFK.

Kicillof también destacó la buena voluntad de los gremios estatales, con los que se había reunido apenas unas horas antes. "Venimos de firmar una paritaria importante. Sabemos que no es todo lo que nos gustaría, pero quiero resaltar la actitud responsable de los dirigentes sindicales, que entienden la situación de asedio financiero que sufre la provincia", dijo el gobernador.

Finalmente, Kicillof recordó lo que llamó "la estafa electoral" de 2023. "Milei nos decía que la contradicción principal no era entre trabajadores y empresarios, entre países centrales y periféricos, no. Era entre los argentinos y la casta política, un concepto difuso, arbitrario, caprichoso. Entonces, por distintos motivos, no se pudo discutir en profundidad, pero dijimos que sonaba a humo. Bueno, el pueblo ya te descubrió, Milei. Payaso, estafador, miserable empleado de las corporaciones", resumió.

Diagnóstico y antídoto

El objetivo central del encuentro que propulsa Kreplak es "generar un espacio para unir fuerzas en un contexto donde el acceso y la calidad del sistema público se ven desfinanciados por el Gobierno nacional, y las políticas de ajuste que lleva adelante con el cierre de programas en áreas clave como VIH, Tuberculosis, Incucai, INC, Inmunizaciones, Remediar", rezaba el texto de invitación.

"La ausencia total de una estrategia coordinada de vacunación a nivel nacional para aquellas enfermedades que lo requieren, por ejemplo, la campaña de vacunación contra el dengue o contra el sarampión, y la necesidad de las provincias de tener que definir y llevar adelante una estrategia propia. En este contexto de ajuste sanitario, la provincia de Buenos Aires trabaja incansablemente para seguir garantizando el acceso al derecho a la salud", agregaba.

Más adelante, en un movimiento central para avanzar con las discusiones que tienen un contexto electoral como telón de fondo, el documento planeaba que en la provincia "se amplió el vademécum oncológico con la incorporación de 10 nuevos principios activos y presentaciones, cubriendo el 97 por ciento de los requerimientos del IPC y reduciendo las derivaciones al Banco de Drogas Nacional en un 52 por ciento".

El listado también incluyó la ampliación del vademécum del Programa Medicamentos Bonaerenses que distribuye medicamentos esenciales para patologías prevalentes; también se compraron reactivos para la detección y control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH, medicación para infecciones oportunistas y preservativos para suplir la falta de entrega por parte de Nación.

"En cuanto al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires, se realizó una importante inversión en medicamentos del programa postrasplante para cubrir los faltantes del 2024 y primer semestre de 2025", agregó.