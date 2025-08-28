En las efemérides del 28 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1945. Aparece Clarín

Sale a la calle el primer número del diario Clarín. Fundado por Robert Noble, ex ministro del gobernador Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, llegará a ser el diario más vendido del país y punta de lanza de un multimedios. En 1978 concretó, junto a La Nación y La Razón, en asociación con el Estado (gobernaba la dictadura), la formación de Papel Prensa. En los años siguientes habría denuncias por el origen fraudulento, tras el secuestro de la familia Graiver.

1963. "Yo tengo un sueño", el discurso de Martin Luther King

Martin Luther King pronuncia su discurso más famoso, a la vez que una de las piezas oratorias más célebres del siglo XX. El líder de los derechos civiles congrega a un millón de personas en Washington. Al momento de hablar y plantear un país sin racismo, repite varias veces la frase que dio título al discurso: “Yo tengo un sueño”.

1987. Muere John Huston

Fallece el director de cine John Huston a los 81 años. Comenzó como guionista y su salto a la dirección fue con El halcón maltés. Le siguieron, entre otros títulos, El tesoro de la Sierra Madre, La jungla de asfalto, La reina Africana, Moby Dick y El honor de los Prizzi.

2004. Oro olímpico en fútbol y básquet

Jornada histórica para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Atenas. La selección de fútbol derrota a Paraguay 1 a 0 y se queda con la primera medalla de oro para el país desde 1952. Por la tarde, el básquet consigue la segunda presea dorada con la victoria ante Italia por 84 a 69.

2004. Fallece Isidoro Blaisten

El escritor Isidoro Blaisten muere a los 71 años. Nacido en Concordia, Entre Ríos, fue un maestro del cuento, caracterizado por un fino humor. El mago, Dublín al sur, Cerrado por melancolía y Al acecho se cuentan entre sus principales colecciones de relatos. Poco antes de morir había publicado su única novela, Voces en la noche. También fue autor del ensayo Anticonferencias.

2009. La disolución de Oasis

Los hermanos Liam y Noel Gallagher discuten en la previa de un concierto de Oasis en las afueras de París. No salen a tocar y los organizadores informan que Noel les ha dicho que el grupo no existe más. Es el fin de una de las bandas más exitosas de rock, que tres meses antes había tocado en la Argentina. Formada en Manchester en 1990, Oasis se destacó en la escena del rock inglés, con millones de discos vendidos. El grupo de los hermanos Gallagher grabó ocho álbumes de estudio. Sin Noel, los antiguos miembros de la banda formaron Beady Eye, que duró hasta 2014. Los Gallagher anunciaron la reunión de la banda, en la víspera del 15º aniversario de la ruptura, para salir de gira en 2025.

Además, es el Día Mundial del Síndrome de Turner; y, en la Argentina, es el Día del Archivero, en recuerdo de la fundación, en 1821, del Archivo General de la Nación.