No hay gobierno que no sufra una crisis. El desafío es saber controlarla y, sobre todo, desactivarla. Por ahora el presidente Javier Milei y su equipo de gobierno dieron cuenta de que carecen de esa condición y cada día que pasa muestran que no tienen una estrategia para limitar el daño que les está produciendo el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Una encuesta real
Las primeras mediciones por el caso coimas en la Andis
Solo pésimas noticias para Javier Milei
El 57,9% de los consultados responsabilizan a Milei por la coimas y el 59,3% a su hermana. La imagen presidencial cae por debajo de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner
