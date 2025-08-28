En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, denunció la corrupción de Milei, y lo calificó como un "monstruo" por robar en el sector de la discapacidad. Además, cuestionó su hipocresía al salir a hacer campaña entre el pueblo al que "humilla, hambrea y mata" con sus políticas mientras roba a los más vulnerables. “¿A qué fueron? ¿A cabecear una piedra para ver si pueden lograr que la gente mire una agresión indeseable, siempre penosa?”, se preguntó.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Ser corrupto, asquerosamente ladrón de las personas que sufren discapacidad, te convierte en un monstruo. Un hdp al cuadrado. Esa violencia que le tirás impunemente a la gente, vuelve.

Si te pasás seis días sin responder nada al amigo y abogado personal que te denuncia por mafioso-ladrón-corrupto y sinónimos, no podés decir que lo vas a denunciar a la policía, que mintió. Es tarde para todo, también para eso. ¿Quién te hace creer que gritando en el techo de una camioneta vas a defender tu inocencia?

Sos corrupto a la vista. No es una denuncia oscura y abyecta tipo Clarín. Es algo que cualquiera con dos dedos de frente advierte. La gente se da cuenta. Estar hasta las manos en un robo de esta naturaleza debería provocarte la pregunta: ¿qué hago aquí? ¿Cómo es que todavía no me sacaron como a alguien que se cuela en una fiesta de la Casa Rosada?

Milei tendría que entender que es muy de caradura estafar como lo ha hecho y salir a pavonearse entre la gente que sufre sus políticas que humillan, hambrean y matan. No lo puede defender ni el stablishment de poder real por más que quiera. Es demasiado.

¿Qué hacés de caravana tomándole el pelo a ese pueblo al que le quitás todo para dárselo a la elite de la que fungís como servil?

El guapo Espert huyendo despavorido en una moto, el personaje siniestro de cárcel o bala tomándoselas a escape, es una postal del desatino. ¿A qué fueron? ¿A cabecear una piedra para ver si pueden lograr que la gente mire una agresión indeseable, siempre penosa? ¿Que se vea eso, correr el foco de la atención pública?

¿Creen que si se habla de violencia se olvidan de los saqueadores de las personas con discapacidad? Eso está tatuado. Milei debería saberlo. Espert también. Son lo que son.

“Violencia es mentir” es una frase redonda para poner en su sitio a Milei gritando “lo voy a denunciar en la justicia”, refiriéndose a su propio abogado, Spagnuolo, al que le ofreció ponerle un abogado hace tres días.

Nuestro amo juega al esclavo cuando va Francos a insultar el decoro y la inteligencia defendiendo el honor de Milei y acusando a otros del desastre que han hecho.

Esta tierra es una herida que se abre cada vez que insultan a los más vulnerables. La mucha tropa riendo en las calles. Formidables guerreros en jeeps gritando una inocencia imposible. Cantan con la voz trucada, son mamarrachos al paso. Quien los defiende es como ellos. Son los que dan letra en el reino del engaño y la trampa.