Hoy jueves desde las 13:00 de Argentina se realiza en el Foro Grimaldi de Monaco la ceremonia del sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Los bombos con los equipos clasificados y el formato. ¿Dónde ver el evento en vivo? Seguí el minuto a minuto de Página|12 con todas las actualizaciones al instante.

Bombos del sorteo de la Champions League

Bombo 1

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern Múnich (ALE)

Liverpool (ING)

Inter (ITA)

Chelsea(ENG)

Borussia Dortmund (ALE)

Barcelona (ESP)

Bombo 2

Arsenal (ING)

Bayer Leverkusen (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Atalanta (ITA)

Villarreal (ESP)

Juventus (ITA)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Brujas (BEL)

Bombo 3

Tottenham (ING)

PSV (PBA)

Ajax (PBA)

Napoli (ITA)

Sporting (POR)

Olympiacos (GRE)

Slavia Praga (CZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Olympique de Marseille (FRA)

Bombo 4

Copenhagen (DIN)

Monaco (FRA)

Galatasaray (TUR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Qarabağ FK (AZE)

Athletic Club (ESP)

Newcastle United FC (ING)

Pafos FC (CHI)

Kairat Almaty (KAZ)

Nuevo formato de Champions League

Desde la temporada pasada ya no se juega la fase de grupos de 4 equipos en la que los dos primeros de cada zona pasaban a octavos de final. Los 36 equipos clasificados —antes eran 32— jugarán cada uno contra dos equipos de cada bombo: en total 8 encuentros, 4 de local y 4 de visitante. Todos los clubes estarán posicionados en la misma tabla, a pesar de que no vayan a enfrentarse entre todos. Los 8 primeros de esa tabla clasifican a octavos de final, mientras que del 9º al 24º juegan un Playoff a ida y vuelta (del 9º al 16º definirán de local). Del 25º al 36º quedan eliminados.

En caso de empate de puntos, la posición se define en función de la diferencia de gol, luego por goles marcados, goles de visitante, cantidad de victorias y victorias de visitante respectivamente. A partir de las fases eliminatorias el formato será el mismo que hasta la temporada pasada: partido ida y vuelta hasta la final, la cual se juega a partido único.



Formato del sorteo de Champions League 2024/25

Los 36 equipos se dividieron en 4 bombos en función del ranking UEFA. El campeón vigente, en este caso PSG, siempre está en el bombo 1. Como se mencionó anteriormente, cada equipo enfrentará a dos de cada bombo en la fase inicial.

Primero una persona saca una bola con el nombre de un equipo, pero luego un software automatizado le adjudica los 8 rivales y decide qué partidos jugará de local y cuáles de visitante. En esos 8 partidos iniciales no pueden enfrentarse equipos del mismo país. Tampoco se puede emparejar a un equipo contra más 2 clubes del mismo país en esta fase.

Según cálculos de la UEFA, si el sorteo se hubiera hecho con el método tradicional, se hubiesen necesitado 1000 bolas, 36 urnas y más de 3 horas de tiempo.