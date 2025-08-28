La más reciente apuesta de Disney+, Velocidad salvaje, ha llegado para revivir la esencia de los thrillers de acción de los años setenta. Este largometraje marca el debut de Shawn Simmons como director, combinando elementos de los clásicos policiales con la intensidad de los dramas profundos. Edie, conocida en el submundo criminal como Eenie Meanie, debe regresar a un pasado peligroso para salvar a un antiguo amor, un viaje que la llevará de nuevo al volante en persecuciones frenéticas.

Inspiración en la década de 1970

El aire nostálgico que caracteriza a Velocidad salvaje no es casual. Shawn Simmons, la mente creativa detrás del proyecto, buscó rendir homenaje a la década que marcó su infancia. "Quería capturar esa mezcla de acción y drama que definía las películas que veía con mi familia", explicó Simmons. Los thrillers de venganza y acción que veía con su padre, y las historias cargadas de drama y romance que prefería su madre, se fusionan en esta producción llena de adrenalina.

Producción con un respaldo sólido

Para asegurar que Velocidad salvaje cumpliera su objetivo, Simmons no trabajó solo. Contó con el apoyo de Rhett Reese y Paul Wernick, productores reconocidos por trabajos como Deadpool y Zombieland. Este trío tiene una historia en común, originada en el éxito televisivo de Wayne, una serie que también lleva el sello dinámico de Simmons.

Realidad e inspiración

La historia de Edie surge de una anécdota impactante que Simmons escuchó, sobre jóvenes que en su adolescencia actuaban como conductores designados para sus padres alcohólicos. Para Edie, criada en un ambiente hostil y marcada por un sistema de acogida problemático, su gran habilidad al volante se convierte en un recurso vital. Esta narrativa, lejos de ser fantasiosa, plantea cuestiones sobre las circunstancias que moldean a quienes transgreden la ley en busca de identidad y propósito.

Filmación y vehículos icónicos

El estado de Ohio fue el escenario principal de esta producción. Locaciones en Cleveland y otras ciudades atrajeron al equipo gracias a sus paisajes urbanos variados y la hospitalidad de sus habitantes. Pero no solo los escenarios destacan en la película; los automóviles también son un elemento central. Clásicos como el Buick Skylark de 1971 o el Plymouth 'Cuda de 1973 aportan un toque nostálgico y un espíritu retro a cada persecución a alta velocidad que Edie enfrenta en su regreso a un mundo peligroso. La elección de estos coches no es casual, ya que Simmons buscaba reflejar la esencia estilística de las películas de acción de los años setenta.

Tras el impacto cultural

Desde su estreno, las opiniones sobre Velocidad salvaje han estado divididas. Para algunos, es un guiño refrescante a épocas pasadas, mientras que para otros no logra evitar las comparaciones con nombres icónicos como Quentin Tarantino. Sin embargo, a pesar de estas opiniones diversas, la película demuestra su capacidad para entretener a un amplio espectro de espectadores. En un cine contemporáneo a menudo dominado por remakes, esta obra respeta su inspiración original sin miedo a ser reinterpretada en un nuevo contexto.

Velocidad salvaje se encuentra disponible en Disney+.

