Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que la selección argentina, ya clasificada al Mundial 2026, enfrentará a Venezuela y Ecuador. Como el propio Lionel Messi anticipó, será su último partido de Eliminatorias.
La lista de convocados de la selección argentina
ARQUEROS
EMILIANO MARTÍNEZ - ASTON VILLA
WALTER BENÍTEZ - CRYSTAL PALACE
GERÓNIMO RULLI - OLYMPIQUE DE MARSELLA
DEFENSORES
CRISTIAN ROMERO - TOTTENHAM HOTSPUR
NICOLÁS OTAMENDI - BENFICA
NAHUEL MOLINA - ATLÉTICO DE MADRID
GONZALO MONTIEL - RIVER PLATE
LEONARDO BALERDI - OLYMPIQUE DE MARSELLA
JUAN FOYTH - VILLARREAL
NICOLÁS TAGLIAFICO - OLYMPIQUE DE LYON
MARCOS ACUÑA - RIVER PLATE
JULIO SOLER - AFC BOURNEMOUTH
MEDIOCAMPISTAS
ALEXIS MAC ALLISTER - LIVERPOOL
EXEQUIEL PALACIOS - BAYER 04 LEVERKUSEN
ALAN VARELA - FC PORTO
LEANDRO PAREDES - BOCA JUNIORS
THIAGO ALMADA - ATLÉTICO DE MADRID
NICOLÁS PAZ - COMO 1907
RODRIGO DE PAUL - INTER MIAMI
GIOVANI LO CELSO - REAL BETIS
CLAUDIO ECHEVERRI - BAYER 04 LEVERKUSEN
FRANCO MASTANTUONO - REAL MADRID
VALENTÍN CARBONI - GENOA
DELANTEROS
GIULIANO SIMEONE - ATLÉTICO DE MADRID
JULIÁN ÁLVAREZ - ATLÉTICO DE MADRID
NICOLÁS GONZÁLEZ - JUVENTUS
LIONEL MESSI - INTER MIAMI
LAUTARO MARTÍNEZ - INTER DE MILÁN
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - PALMEIRAS