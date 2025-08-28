Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en la que la selección argentina, ya clasificada al Mundial 2026, enfrentará a Venezuela y Ecuador. Como el propio Lionel Messi anticipó, será su último partido de Eliminatorias

La lista de convocados de la selección argentina

ARQUEROS

  • EMILIANO MARTÍNEZ - ASTON VILLA

  • WALTER BENÍTEZ - CRYSTAL PALACE

  • GERÓNIMO RULLI - OLYMPIQUE DE MARSELLA

DEFENSORES

  • CRISTIAN ROMERO - TOTTENHAM HOTSPUR

  • NICOLÁS OTAMENDI - BENFICA

  • NAHUEL MOLINA - ATLÉTICO DE MADRID

  • GONZALO MONTIEL - RIVER PLATE

  • LEONARDO BALERDI - OLYMPIQUE DE MARSELLA

  • JUAN FOYTH - VILLARREAL

  • NICOLÁS TAGLIAFICO - OLYMPIQUE DE LYON

  • MARCOS ACUÑA - RIVER PLATE

  • JULIO SOLER - AFC BOURNEMOUTH

MEDIOCAMPISTAS

  • ALEXIS MAC ALLISTER - LIVERPOOL

  • EXEQUIEL PALACIOS - BAYER 04 LEVERKUSEN

  • ALAN VARELA - FC PORTO

  • LEANDRO PAREDES - BOCA JUNIORS

  • THIAGO ALMADA - ATLÉTICO DE MADRID

  • NICOLÁS PAZ - COMO 1907

  • RODRIGO DE PAUL - INTER MIAMI

  • GIOVANI LO CELSO - REAL BETIS

  • CLAUDIO ECHEVERRI - BAYER 04 LEVERKUSEN

  • FRANCO MASTANTUONO - REAL MADRID

  • VALENTÍN CARBONI - GENOA

DELANTEROS

  • GIULIANO SIMEONE - ATLÉTICO DE MADRID

  • JULIÁN ÁLVAREZ - ATLÉTICO DE MADRID

  • NICOLÁS GONZÁLEZ - JUVENTUS

  • LIONEL MESSI - INTER MIAMI

  • LAUTARO MARTÍNEZ - INTER DE MILÁN

  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ - PALMEIRAS