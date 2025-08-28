El ícono del cine de artes marciales Jackie Chan está vinculado a Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del popular superhéroe de Marvel. Aunque el actor no aparecerá en pantalla, su presencia se siente tras las cámaras. Chan ha confirmado que su equipo de dobles de riesgo contribuye significativamente al desarrollo de las escenas de acción de la película, lo que ha aumentado las expectativas de los fans.

Chan reveló durante una entrevista con el medio de Hong Kong HK01 que visitó las instalaciones de filmación en Londres, donde estuvo presente el director de la película, Destin Daniel Cretton. El intérprete compartió con el equipo su sorpresa ante el nivel de profesionalismo y destacó el esfuerzo de Tom Holland, quien protagoniza a Peter Parker/Spider-Man. Chan mencionó que Holland le ha rendido homenaje al realizar algunas de sus propias acrobacias y al cuidar meticulosamente cada escena.

Producción con el sello de un maestro

Spider-Man: Brand New Day inició su rodaje el 1 de agosto de 2025 en Glasgow, Escocia, antes de trasladarse a los Pinewood Studios en Inglaterra. El Jackie Chan Stunt Team, reconocido por sus coreografías impresionantes y arriesgadas, lidera la filmación de las escenas de riesgo, involucrándose en el coreografiado trabajo con vehículos militares y en escenas de acción a gran escala.

Según las imágenes de rodaje capturadas, Holland ha filmado secuencias que involucran un tanque, elemento central de una de las escenas más desafiantes de la película. Se espera que la cinta también incluya un enfrentamiento entre Spider-Man y personajes icónicos como Punisher, interpretado por Jon Bernthal, y Hulk, a cargo de Mark Ruffalo.

Reparto estelar y nuevas incorporaciones

El elenco de la película también cuenta con caras reconocidas y nuevos talentos emergentes. Benedict Cumberbatch en el papel de Peter Parker no estará solo, ya que estará acompañado por el regreso de actores como Zendaya en el papel de MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds.

Nuevas incorporaciones como Sadie Sink, conocida por su rol en Stranger Things, se rumorea que desempeñará un papel cercano a Spider-Man. Tramell Tillman y Liza Colón-Zayas son otras caras nuevas en la franquicia cuyos roles aún no han sido completamente revelados, lo que añade misterio entre los seguidores de la saga.

Expectativas y anticipación

En un mundo cinéfilo ansioso por novedades, la noticia de que Jackie Chan y su equipo están detrás de algunas de las escenas más críticas del largometraje ha elevado las expectativas. Algunos fans han expresado en redes sociales su entusiasmo al descubrir que la película rendirá un inesperado homenaje a las películas de acción de Chan, con la esperanza de que el producto final esté a la altura de la reputación del maestro de artes marciales.

Spider-Man: Brand New Day, prevista para su lanzamiento el 31 de julio de 2026, promete no solo acción desenfrenada, sino también un tributo apropiado a una figura prolífica del cine como Jackie Chan. La combinación de talentosos nuevos rostros y la promesa de escenas hábilmente coreografiadas mantiene a la audiencia expectante, a la espera de lo que podría ser un hito en la franquicia cinematográfica de superhéroes.

