Recientemente, en la serie de Prime Video The Summer I Turned Pretty, Jenny Han —autora y showrunner— reveló un detalle que podría haber pasado inadvertido incluso para los espectadores más atentos. En una entrevista, contó que su voz aparece como cameo en el episodio 5 de la tercera temporada, un sutil easter egg que hasta ahora había permanecido oculto incluso para los fans más dedicados.

"Las pistas ocultas son una parte integral del programa y me encanta ver a la audiencia involucrarse en su búsqueda", explicó Han. Sin embargo, este easter egg en particular, según la autora, es casi imposible de detectar. "Es un pequeño detalle que, en realidad, me ha divertido mucho", confesó.

Detalles sobre el cameo oculto de Jenny Han

Todos los seguidores de The Summer I Turned Pretty están acostumbrados a buscar detalles mínimos, desde simbología cromática hasta letras de canciones de Taylor Swift, como parte del desafío que propone la serie. El cameo de Han representa uno de esos momentos, aunque esta vez es indetectable sin ayuda.

Han señaló que su participación vocal detrás de cámaras es una tradición y ha aparecido antes en varios momentos icónicos: en la primera temporada durante el baile de debutantes y en la segunda, al salir de una tienda de licores.

El impacto de The Summer I Turned Pretty

Desde su estreno en 2022, The Summer I Turned Pretty ha captado la atención de una audiencia global, convirtiéndose en un notable fenómeno cultural. La trama sigue a Isabel "Belly" Conklin, una adolescente envuelta en un complejo triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah, durante un verano idílico pero emocionalmente tumultuoso en Cousins Beach.

El episodio "Last Dance" de la tercera temporada, donde se encuentra el reciente easter egg, es un compendio de referencias y ecos del pasado. "Hay muchas referencias al episodio del Cuatro de Julio en esta entrega", destacó Han, quien señaló la recurrencia de detalles como trajes de baño y fuegos artificiales que evocan la atmósfera de temporadas anteriores.

Interpretaciones y teorías de los fanáticos

La revelación del easter egg no solo añade una nueva capa a la narrativa, sino que también refuerza el entusiasmo de los seguidores por descifrar cada escena. Han comentó que, aunque muchas teorías son incorrectas, cada interpretación tiene validez.

"Es un honor que el público dedique tanto esfuerzo a teorizar sobre lo que creamos", dijo Han. La autora destacó que es esencial que la obra se mantenga abierta a interpretaciones personales, independientemente de las intenciones originales del artista.

The Summer I Turned Pretty se encuentra disponible en Prime Video.

