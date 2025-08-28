Atenas 2004 fue un hito en la historia del deporte olímpico argentino . Por primera vez, desde 1952, la delegación argentina volvía con medallas doradas. Esa edición sigue siendo la mejor ubicación del olimpismo del país.

Puntualmente hoy, 28 de agosto, es un día que se lo considera como uno de los mas importantes del deporte nacional: en una misma jornada se obtuvieron dos medallas doradas y una de bronce.

El 28 de agosto de 2004

Esa mañana el futbol, con Marcelo Bielsa, subió por primera vez a lo mas alto del podio: Carlos Tévez, Javier Mascherano, Javier Saviola, Roberto Ayala, Gabriel Heinze. Un plantel con un laurel único hasta ese momento. Cuatro años después, Mascherano repetiría con el equipo de Checho Batista en Beijing.

El reloj marcaba las 6 de la mañana

Dos horas después, la Vela alcanzó el Bronce, con el regatista y abanderado Carlos Espinola y Santiago Lange.

Finalmente, a las 18.30, La Generación Dorada del Basquet marcó un logro histórico a nivel mundial: venció en la final a Italia y se convirtió en el único país existente en sumarse a Estados Unidos en la tabla de ganadores olímpicos. Manu Ginóbili, Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni, un equipo ilustre.

Esa Selección, además, venció al Dream Team, un equipo estadounidense que quedó totalmente roto desde lo psicológico, como lo refleja el documental "The Redeem Team".

La Generación Dorada es uno de los mejores equipos de todos los tiempos, de todas las disciplinas, de nuestro país.

Un plantel con jugadores nacidos y criados en la LNB, que llegaron a la NBA y que vencieron dos veces al dueño de la pelota y del juego, junto al triunfo que ya habían conseguido en Indianápolis 2002.

Era un lujo ver a ese grupo, pero también era una cita ineludible verlos por separado en cada franquicia, en cada noche. Los Spurs de Ginóbili y Oberto era pico de rating. Esos Juegos Olímpicos y ese 28 de agosto siempre son recuerdo de orgullo para el deporte nacional.

El equipo de Prigioni

Pablo Prigioni no estuvo en ese plantel, pero sí consiguió el Bronce en el 2008. Hoy es el entrenador de la Selección que irá por el pase de Ronda en la Americup que se disputa en Managua.

La fase de grupos dejó una caída contra República Dominicana y dos triunfos, contra Colombia y Nicaragua. Argentina está defendiendo el título.

El partido por Cuartos será desde las 21.40 contra Puerto Rico. Los otros cruces serán: Dominicana vs Brasil, Estados Unidos vs Uruguay y Canadá vs Colombia.