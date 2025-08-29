El nueve de diciembre Alejandra salió en bicicleta de su casa en Alejandro Korn para ir al trabajo, estaba haciendo un reemplazo en una parrilla. Es nutricionista, pero hacía muchísimo tiempo que estaba sin trabajo estable y siempre estaba haciendo changas. Entraba a las 7 de la tarde y salía a las 12 de la noche.

Las cámaras de una casa la captó a las seis y diez de la tarde, donde se la ve pasando por la calle Presidente Perón, que es una avenida recontra transitada. Lo único que sabemos es que en vez de seguir derecho para llegar a la parrilla, se desvió para otro lado y después de eso se perdió el registro. No sabemos porqué se desvió, no se encontró su teléfono. Lo único que se pudo saber es que ella iba caminando con su bici.

Nos parece muy extraño que Alejandra no se haya comunicado con nadie, no avisó nada, no pidió ayuda. Ella tiene dos hijos de 14 y 12 años con un régimen de visita compartido con su ex marido y el día que desapareció sus hijos estaban con el papá. Cuando volvieron a su casa, se dieron cuenta que su mamá no estaba.

Después de hacer la denuncia en la Comisaría 2° de Alejandro Korn lo primero que hice fue hacer copias con la cara de Alejandra y sus datos para repartirlos y pegarlos por los barrios. A la semana se activaron diferentes protocolos de búsqueda, se rastrilló una zona donde se vio el impacto de la última señal de su teléfono, pero no se encontraron ninguna de sus pertenencias.

Yo conocí a Alejandra cuando se separó de su ex, era muy violento y después de la separación siguió maltratándola. La Policía interrogó a la actual pareja de Alejandra, quien estuvo tres días preso y luego fue liberado por falta de pruebas. Cuando empezamos a buscar a Alejandra él venía a las marchas pero después de su detención no lo volvimos a ver.

Ale salió sin DNI, sin sube y sin su billetera. Creo que a Alejandra se la llevaron, no creo que ella se haya ido a ningún lado porque la peleaba todos los días. Hizo muchísimos cursos de carpintería, de herrería, siempre estaba haciendo algo para poder salir adelante por eso su desaparición no se entiende. La Justicia hasta el momento no tiene ninguna hipotesis firme de lo que pudo haberle pasado.

Alejandra era una madre presente, una amiga presente y la extrañamos mucho. Nosotros como familiares y amigos la seguimos buscando, vamos hacer un mural para visibilizar su búsqueda y también seguimos reclamando por la aparición con vida de Alejandra. No saber qué pasó con ella es algo que no nos deja dormir, no sabemos si la está pasando mal, si está en algún lado y le están haciendo cualquier cosa.

Sabemos lo que es la problemática de la trata, ella pudo haber sido secuestrada y más aún en el momento pareciera que hay una vía libre para cualquier cosa. Es muy angustiante y más angustiante es no tener una respuesta para sus hijos. Queremos saber qué pasó con Alejandra.

*Sol, amiga de Alejandra Rodríguez.