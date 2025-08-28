6 - LOS ROSES

(The Roses, Estados Unidos/2025)

Dirección: Jay Roach

Guion: Tony McNamara, sobre la novela de Warren Adler

Duración: 105 minutos

Intérpretes: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney y Belinda Bromilow

Estreno en salas

Desde el estudio Searchlight Pictures han dicho en un comunicado de prensa que Los Roses busca estar a la altura de la película original, ofreciendo una experiencia “que combine la nostalgia con una mirada fresca y contemporánea” sobre las relaciones sentimentales. Menudo desafío el que tenían por delante, ya que la película original aludida no es otra que La guerra de los Roses, en la que el actor y director Danny De Vito hacía gala de su incombustible humor negro siguiendo la escalada de agresiones y maltratos de un matrimonio (Kathleen Turner y Michael Douglas) que no se divorciaba porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder la amplia casa donde, más de una década atrás, habían formado una familia. Si bien la flamante versión 2025, que utiliza nuevamente como materia prima el libro de Warren Adler The War of The Roses, entrega varios pasos de comedia negra muy lograda, especialmente en su tercio final, es imposible no extrañar el veneno y la malicia generalizadas de la película del año 1989.

Y es que Los Roses es una historia en la que el amor va menguando mucho más progresivamente y casi sin que ninguno de los vértices de la pareja sepa muy bien cómo, cuándo y por qué dejaron de ser aquello que alguna vez fueron. Más un drama romántico condimentado con algo de humor oscuro que un disparatado alegato sobre las pasiones egoístas más desenfrenadas, la película de Jay Roach (veterano en el terreno de la comedia gracias a las sagas de Austin Powers y La familia de mi novia, entre otros títulos) es una hija indiscutida de un tiempo en el que difícilmente sea aceptable el grado de violencia –la psicológica, pero sobre todo la física– de su predecesora.

Tampoco sería digerible presentar un esquema matrimonial en el que el hombre opere como proveedor y la mujer como ama de casa siempre lista para atender a su marido. Es por eso que ahora tanto Ivy (Olivia Colman) como Theo (Benedict Cumberbatch) trabajan y son muy exitosos en sus respectivas disciplinas: él es un reputado arquitecto que cumple el sueño de su vida al diseñar la casa que siempre quiso para vivir, mientras que ella ocupa las portadas de las revistas culinarias como la chef del momento.

La película de De Vito comenzaba con él en la piel del abogado de la familia y recordando ante un cliente los detalles del que considera el caso de divorcio más tortuoso que vio en sus largadas décadas de trabajo. Esta lo hace con Ivy y Theo enloqueciendo a la terapeuta a cargo de intentar lo imposible recomponiendo una relación que a todas luces ya está quebrada. Un cambio de punto de vista clave respecto a lo que vendrá, ya que la ausencia de un narrador se traduce en un relato anclado en coordenadas mucho más realistas que la que utilizaba aquella fábula.

La acción se retrotraerá hasta el momento en que se conocieron, para luego ir encontrándolos en distintas etapas de la vida en común. Ya no será ella la que quiera el divorcio, sino él, en lo que es un momento que Roach filma como si se tratara de un drama. Es también el disparador de una escalada de la que un par de matrimonios amigos serán testigos directos. Entre medio habrá lugar para que aflore la autocrítica - por los largos periodos de ausencia en la crianza de los hijos de ella y el enajenamiento de él-, quizás el síntoma más evidente de cómo las horas de diván han suavizado los flejes más desquiciados de una guerra de moderada intensidad.