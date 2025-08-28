El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga se refirió al escándalo por las presuntas coimas en la compra de insumos médicos y apuntó contra la gestión del gobierno.

Galarraga aseguró que las revelaciones que salieron a la luz son verosímiles porque provienen “de un hombre desde adentro”. Y agregó: “Cada audio que se escucha es más escandaloso que el otro”.

En diálogo con la 750, el exfuncionario explicó que la inflación y las dificultades para importar medicamentos complejizaron la gestión durante 2023. “Uno entiende que a veces en escenarios inflacionarios las empresas se cubrían con los costos, vendían en números altos. El 2023 para nosotros fue un año difícil por la inflación cuando se trataba de productos importados. Decían que tenían la droga pero no el precio y eso era muy complejo para gestionar sobre todo cuando tenías emergencias en personas que estaban en riesgo de vida”, señaló.

Además, se refirió al rol de la droguería Suizo, involucrada en el caso: “Sabíamos que la Suizo estaba entre los tres proveedores más importantes que tienen la espalda de soportar, primero la capacidad operativa de proveer el remedio o los insumos médicos en cualquier parte del país y a su vez esperar los plazos que en el Estado no son cortos”.



Galarraga denunció que la política oficial hacia el sector reproduce desigualdades: “Hay dos caras de una misma perversidad, la pública que es la política en discapacidad que han implementado, sometiendo a auditorías indignantes a miles de personas con discapacidad. Siguen sin dar un aumento a los centros de discapacidad. Se acaba de homologar una paritaria con el sindicato de salud pero a los centros de discapacidad no les aumentan desde octubre del año pasado”.

Finalmente, advirtió que lo que está en juego es mucho más que un esquema de corrupción: “Es una tristeza muy grande que desde el Estado, una vez más se está haciendo todo este daño tan silencioso. Pero el estigma, los prejuicios y tantas cosas que se han reforzado sobre la discapacidad en estos meses, es un daño enorme para construir una Argentina inclusiva y diversa”.