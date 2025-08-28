Un estudio reveló que la mayoría de los bonaerenses está en contra de los recortes en salud y se manifestó contraria a una privatización del sistema, con especial énfasis en el IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires



Así lo determinó un estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Argentina, en colaboración con la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Según los datos, el 69% de los bonaerenses considera que el sistema de salud debe ser financiado por el Estado y garantizar cobertura pública, frente a un 24% que se inclina por un esquema privado y apenas un 7% que no tiene posición definida.

En un contexto de recortes presupuestarios y propuestas de achicamiento estructural, el estudio muestra que dos de cada tres bonaerenses (68%) rechazan que la salud pública sea objeto de “motosierra permanente”, mientras que sólo el 26% lo respalda.

Entrevistada por la 750, la socióloga y coautora del estudio Melina Alcaraz explicó: “Hay un consenso sólido al rechazo de la posible privatización de la salud. 7 de cada 10 bonaerenses se oponen. Es contundente”.

Y agregó: “Nosotros hicimos esta investigación para saber las percepciones sobre la salud. Nuestra unidad son los bonaerenses afiliados al IOMA. El año pasado se tomó la educación como centro de ataque y ahora es salud, por eso el ataque el IOMA y al Garrahan”.

Según el trabajo, hay un 60 por ciento de los bonaerenses que considera la obra social como buena o muy buena. “Las demandas tienen que ver con mejorar la cobertura y más canales de comunicación. Pero hay muchas experiencias positivas. Hay de todo, pero podríamos decir que hay más vaso lleno”, concluyó.

La investigación, realizada a partir de más de 800 encuestas y cinco grupos focales, también refleja una fuerte alarma social ante un eventual escenario de privatización: el 50% teme un deterioro en la cantidad o calidad de médicos prestadores y un 22% advierte posibles retrocesos en la formación profesional.

En tanto, el estudio resalta el amplio apoyo social a los reclamos del personal médico y de residentes del Hospital Garrahan: el 73% de los encuestados los considera justos, con respaldo transversal en todas las franjas etarias y un pico del 83% entre los mayores de 60 años.

Sobre el IOMA, Alcaraz explicó que sólo el 13% calificó de mala la atención recibida, mientras que casi el 60% destacó su buen o muy buen funcionamiento, mencionando incluso el acceso gratuito a tratamientos y cirugías de alto costo.