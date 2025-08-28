La Fórmula 1 arranca la segunda mitad de su calendario. Luego del descanso de cuatro semanas por el verano europeo, la máxima categoría del automovilismo mundial regresará a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos, competencia que tendrá a Franco Colapinto en busca de sus primeros puntos con la escudería Alpine.

Justo un año después de su estreno en la F1 en Monza con el equipo Williams, Colapinto iniciará esta segunda mitad del campeonato con la premisa de asegurar su butaca para 2026. Con muchas confirmaciones en la parrilla, con la presencia garantizada de Valtteri Bottas y Checo Pérez en el nuevo equipo Cadillac y con un rendimiento que no fue descollante pero tampoco decepcionante en función del pobre funcionamiento del Alpine, el piloto argentino parece encaminado a continuar otra temporada en el team francés, sin nombres rutilantes que pudieran amenazar su plaza. “No puedo decir adonde vamos a estar en un año, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 siempre es adonde quiero estar. Continuar apoyando al equipo y trabajando con Alpine es mi objetivo”, remarcó Colapinto en Zandvoort, donde este viernes comenzarán los ensayos libres. Un circuito que en la teoría no debería caerle tan mal al auto francés refuerza la idea de poder completar un buen fin de semana y soñar con sumar por primera con este auto.

“Desde el inicio de la temporada, trabajamos duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar”, explicó el argentino, que se mostró muy enfocado con respecto a las posibilidades de Alpine para el año que viene, por más que su lugar en el equipo no está confirmado. "Es muy similar al año pasado, cuando entré, solo quería conducir y ganar una carrera", explicó sobre sus expectativas. "Y estoy igual, muy contento de estar aquí y de trabajar con el equipo. Trabajando duro para traer a Alpine lo que necesitan y lo que merecen. Trabajamos duro para volver a la cima. Ese es el lugar donde deberíamos estar. También estamos muy enfocados en el desarrollo del próximo año”, insistió el pilarense de 22 años, evidentemente con mucha confianza en que su butaca no corre riesgo.

Pero mientras el futuro de Colapinto empieza a definirse, el torneo de pilotos también comienza su etapa decisiva, con los hombres de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, peleando por el título, sin un tercero en discordia, ya que Max Verstappen con su Red Bull y George Russell con su Mercedes están a unos 100 puntos detrás. El australiano lidera con ocho puntos de ventaja, pero el británico viene de ganar tres de las últimas cuatro carreras, en las que su compañero fue escolta. Con ese dominio abrumador, el campeonato de marcas sí parece definido en favor de los autos papaya, por lo que ambos corredores tienen todo servido para un duelo abierto y sin directivas de equipo, al menos públicas, para pelear mano a mano por el título.

El cronograma de actividades

El fin de semana en Zandvoort arrancará este viernes a partir de las 7, cuando se lleve a cabo la primera práctica libre durante una hora. Desde las 11, será el turno de la FP2. Para el sábado está prevista la tercera tanda libre desde las 6.30, en tanto que desde las 10 será la clasificación. La carrera, pautada a 72 vueltas, se largará el domingo a las 10.