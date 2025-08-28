La Champions League 2025/2026 empezó a mostrar toda su exigencia incluso antes de empezar con el sorteo de la fase liga, que emparejó al Real Madrid con rivales como Manchester City, Liverpool y Juventus, además de obligarlo a viajar hasta Kazajistán, y hará que el Barcelona se mida al último campeón, el PSG, y también al de la Conference League y el Mundial de Clubes, el Chelsea.

Las manos de los exjugadores Kaka y Zlatan Ibrahimovic para extraer las bolas y el software para determinar los ocho rivales de cada uno de los 36 participantes compusieron en poco más de una hora el mapa de la competición, que también se presenta dura para el PSG en su defensa del título. Los de Luis Enrique tendrán rivales como Bayern, Atalanta, Tottenham -campeón de la Europa League-, Barcelona o Athletic Bilbao.

El nuevo formato de la Champions, que se estrenó en la edición pasada, consta de ocho partidos con rivales distintos y al azar, con los que se conforma una única tabla de posiciones. Los ocho primeros ubicados se clasifican a los octavos de final, mientras que los equipos colocados entre el puesto 9 y el 24 juegan un play off, para definir los otros ocho conjuntos que avanzan a los octavos.