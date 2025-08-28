La producción de acero crudo registró una suba del 2,3 por ciento en julio respecto de junio último y una suba del 4,3 por ciento comparado con el mismo mes del año anterior. Pero desde la Cámara del Acero aclararon que "p el presente año se espera un nivel de demanda levemente superior al 2024, aunque todavía por debajo los niveles alcanzados en años anteriores".

En el detalle por rubros, la producción de laminados en caliente tuvo una suba del 5,8 por ciento respecto de junio último y una caída del 5,3 por ciento interanual.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2025. Con un total de 327.500 toneladas, la producción de acero crudo tuvo un incremento del 2,3% con respecto al mes de junio último y una suba del 4,3% comparado con el mismo mes del 2024. Por su parte, la producción de laminados fue de 277.600 toneladas, lo que representó una suba del 5,8% respecto al mes anterior y una caída del 5,3% interanual.

En cuanto a la actividad de los sectores demandantes del acero, el sector de la construcción se mantiene con baja actividad a pesar del incremento en los despachos de cemento. Estos tuvieron un incremento del 9,6% respecto de junio último, pero muestran una baja del 2,8% respecto al mismo mes del 2024. En el sector automotor, la producción bajó 1 por ciento y 12 respecto a junio.

Asimismo, el sector de maquinaria e implementos agrícolas mantiene el nivel de demanda por ahora. Sin embargo, continúan las preocupaciones por el alza de las tasas de interés. Se mantiene la preocupación por las importaciones de maquinaria nueva y usada, tanto unidades completas como componentes, principalmente provenientes de Brasil y China, que impactan sobre la producción nacional.

En el caso del Hierro Primario, la producción de hierro primario en julio del 2025 fue de 132.300 toneladas, resultando 9.7% menor a la de junio del 2025 (146.500 toneladas) y 22.1 % inferior a la de julio del 2024 (170.000 toneladas). En la misma línea, en el acero crudo, la producción en julio del 2025 fue de 327.500 toneladas, resultando 2,3% superior con respecto a los valores de junio del 2025 (320.100 toneladas) y 4.3% mayor que en julio del 2024 (313.900 toneladas).

Por el lado de los Laminados terminados en caliente, la producción total de laminados terminados en caliente en julio del 2025 fue de 277.600 toneladas, 5.8% mayor a la de junio del 2025 (262.500 toneladas), y 5.3% inferior a la de julio del 2024 (293.200 toneladas).