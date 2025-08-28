La Asesoría Pericial de Mar del Plata ordenó la extracción de sangre a tres policías, con el fin de encontrar al quinto femicida de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue raptada, violada, torturada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar.

Según informaron fuentes del caso, se trata de Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes estuvieron en la noche del crimen.

Los padres de la víctima no pudieron presenciar la audiencia debido a un recurso presentado por la abogada Patricia Perelló, motivo por el que participó la perito de parte Yanina Kucar, conforme al relato de Gustavo Melmann.

“Cuatro de siete policías se realizaron los análisis, faltan otros dos que la Cámara de Casación los negó”, añadió el padre, que desde hace 24 años lucha para que se haga justicia por su hija.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el excomisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los uniformados que ya se sometieron al estudio forense, mientras que los efectivos Oviedo y Torrente aún no se extrajeron sangre.

Por su parte, este martes se llevó a cabo la audiencia de las apelaciones por las apelaciones de las libertades condicionales que habían sido solicitadas por Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los condenados a prisión perpetua por el femicidio.

La decisión se conocerá en el transcurso de esta semana, indicó la familia de Natalia a través de un comunicado de prensa.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Anselmini, Ricardo Suárez y Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.