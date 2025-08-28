A siete meses del doble homicidio de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, el caso sigue sin detenidos y el descubrimiento de la verdad parece estar lejos. En las últimas horas, un vecino declaró ante el fiscal Darío Provisionato y dijo que sufrió un robo un día antes de los crímenes de los dos adolescentes en las inmediaciones donde habrían sido asesinados.

Paloma y Josué, de 16 y 14 años, aparecieron en un descampado de Florencio Varela, cerca de la estación de tren. Fueron hallados por un transeúnte que hizo la denuncia a la Policía. En estos meses, las hipótesis que circularon fueron varias desde una posible complicidad de la Policía, como sugirió Omar Gallardo --padre de Paloma--, hasta un crimen planificado como sostuvo la hermana de Josué, Julieta Salvatierra.

Sin embargo, el abogado de la familia Gallardo, Aníbal Osorio, volvió sobre la hipótesis del robo a partir de la declaración del último testigo, quien dijo que tres delincuentes lo abordaron días antes del crimen de los adolescentes.

De acuerdo a su relato, los ladrones le sustrajeron su bicicleta, que nunca logró recuperar. Osorio consideró "relevante" la declaración porque reportaría "la presencia de grupos delictivos" en la zona y en un lapso cercano a los homicidios, un dato bastante amplio para cualquier localidad del AMBA.

"Los adolescentes pudieron haber sido sorprendidos en circunstancias similares", dijo Osorio, en diálogo con la agencia NA, intentando encontrar una pista a siete meses del doble crimen, sin mayores avances en la causa. El vecino, en su declaración, describió a quienes le robaron como personas similares a quienes suelen reunirse en el descampado cercano a la estación.

El abogado de la familia Gallardo lamentó que en las primeras horas del caso "no se adoptaron medidas eficaces para preservar la escena del crimen" y sostuvo que "hubo negligencia en la etapa inicial del proceso, por lo que se dificulta el esclarecimiento".

Se espera que otro testigo declare este viernes y también el resultado del peritaje realizado a un teléfono incautado en un galpón lindero al lugar donde se descubrieron los cadáveres.

Un crimen sin pistas firmes

El 30 de enero, los jóvenes desaparecieron cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio y los cuerpos fueron hallados 48 horas después en un terreno cercano, en la localidad de Bosques.

El informe forense reveló que la adolescente de 16 años falleció a causa de una "lesión cerebral" provocada por una "fractura de cráneo" y un "traumatismo encéfalo craneal grave". En tanto, Josué murió como consecuencia de una "hemorragia cerebral", también con "fractura de cráneo" y "traumatismo encéfalo craneal grave". La causa se encuentra caratulada como homicidio criminis causa, o sea que los mataron buscando encubrir un delito previo.