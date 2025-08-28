“El conflicto viene por una falta de pago de los saberes del mes de julio. Con el aguinaldo también hubo problemas y con los sueldos ya de varios meses de este año”, denunció Damián Polo, integrante de la comisión interna de trabajadores, al referirse a la nueva medida de fuerza que paraliza la producción de la fábrica de caramelos Lipo en Lanús desde principios de esta semana.

La planta, ubicada sobre Guarracino al 2300, es nuevamente epicentro de una protesta sindical que, lejos de ser aislada, retoma una serie de reclamos que ya se habían visibilizado en mayo pasado y que Buenos Aires/12 informó en su momento. Esta vez, la decisión fue un paro total y corte de calle durante varios periodos del día, tras una nueva falta de pago de salarios que, según los empleados, viene repitiéndose desde hace meses.

“El primer corte se inició el martes, y hoy ya vamos por el tercer día”, agregó Polo. El dirigente explicó que la empresa abonó apenas un 20 por ciento de los sueldos correspondientes a julio, monto que varía según la categoría y la antigüedad del personal. A esto se suma que el aguinaldo se pagó con 25 días de retraso. “Se hizo un corte porque ya se viene tomando demasiadas tolerancias con respecto a la flexibilización con los haberes y se decidió exteriorizar una vez más el conflicto con la medida de fuerza en la calle”, sostuvo.

La explicación de la firma, de acuerdo a los propios trabajadores, se mantiene en el mismo eje, aseguran que pagarán cuando se retomen las actividades. Pero esa promesa ya fue escuchada antes. “La empresa está pidiendo que trabajemos y a medida que trabajemos nos van a pagar, pero no es así como debería ser, porque nosotros ya el mes lo hemos trabajado y ya tendríamos que haber cobrado en tiempo y forma”, enfatizó Polo.

En esa línea, los empleados relatan que tras ocho días de conflicto accedieron a levantar una medida previa con la expectativa de que los compromisos se cumplieran. Esto nuevamente no ocurrió, según lamentaron. “Fue por esa razón que los trabajadores retoman las medidas de fuerzas y que se exteriorizó el reclamo en las calles”, insistió Polo. “Es una lucha de largo tiempo que seguimos y seguiremos afrontando”.

Durante la jornada del miércoles se celebró una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Los delegados sindicales participaron del encuentro junto a representantes de la empresa. La respuesta, de acuerdo a los trabajadores, fue decepcionante. “Solo escuchamos excusas por parte de los dueños”, señalaron desde la comisión interna y al cierre de esta edición aseguraron que aguardan por la confirmación de una fecha para una nueva reunión.

Por ahora, la protesta frente a la fábrica de caramelos continúa. Los empleados afirman que no reanudarán tareas hasta percibir la totalidad de sus sueldos. “Nosotros ya no podemos confiar en la palabra de ellos”, repiten a la espera de una solución. En la fábrica, que emplea a más de 100 personas -incluyendo 14 administrativos-, todos están encuadrados bajo el convenio 244/94 del Sindicato de la Alimentación (STIA), y la totalidad, según confirmó Polo, fue afectada por el atraso.

Un conflicto reincidente

La protesta de esta última semana de agosto no es una novedad en Lipo. El antecedente más reciente se registró en mayo de este año, cuando más de 100 trabajadores suspendieron sus tareas y se manifestaron frente a la planta. En ese entonces, denunciaron haber cobrado menos del 50 por ciento del salario de abril.

“El conflicto dio inicio el día 7 de mayo, que tendría que haber sido el cuarto día hábil del mes. Nosotros somos mensualizados, tendríamos que haber cobrado la totalidad de los haberes del mes de abril, lo cual la empresa no cumplió y solo cobramos el 50 por ciento”, contó a este medio un operario que pidió preservar su identidad en su momento.

En aquella oportunidad, la empresa argumentó una fuerte caída en las ventas y en la producción. Pero desde la planta aseguran lo contrario. “El producto está en la calle, están los kioscos, los mercados, los hipermercados, los mayoristas”, remarcaron entonces los trabajadores, quienes incluso sospechan que se sostiene una línea de exportación: “Hay envoltorios que están en inglés”, señalaron en aquel entonces.

Lipo tiene una larga historia en el rubro: nació como emprendimiento familiar en 1969 y es reconocida por su producción de caramelos ácidos. Actualmente, genera más de dos millones de unidades por día y ocupa un predio de 8.000 metros cuadrados, con otros 11.000 dedicados a depósito. Formalmente, la firma sigue en manos de Matías y Mariela Lipovetzky, aunque trabajadores denuncian que el control operativo está en manos de un grupo liderado por Osvaldo Iglesias, exgerente de Metropolitano S.A., implicado en una causa por presunto fraude al Estado.

Una postal que se repite en el conurbano

La situación de Lipo no es un caso aislado. En el sur del conurbano bonaerense, los conflictos laborales por falta de pago o cierre de plantas se repitieron con fuerza a lo largo de este año. La aceitera Dánica en Llavallol, la gráfica Morvillo en Avellaneda o la metalúrgica NS en Monte Grande son ejemplos recientes de una crisis estructural.

En Morvillo, por caso, 200 operarios quedaron sin empleo tras el cierre imprevisto de una empresa con más de 50 años y días atrás cumplieron 6 meses de resistencia y presencia en la planta. En Dánica, el vaciamiento avanzó con la tercerización de la producción y el despido de toda la planta.