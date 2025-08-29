Alrededor de la mesa, como si el drama ocurriera de forma solapada y nos sorprendiera en un encuentro entre amigos o como si el naturalismo chejoviano se hubiera derramado y sucediera sin diferenciarse de cualquier otra escena, Guillermo Cacace nos recibe para que formemos parte de una versión inesperada de La gaviota.

Las actrices entre nosotros hacen de la interpretación una forma que apenas se diferencia de la vida pero que crece de una modo tan exuberante que nos implica. La actuación está allí, ofrecida como la comida que se dispone preciosa sobre la mesa, entre las copas de vino, tan real como esos cuerpos que al lado de nosotros se precipitan por el desgarro del amor no correspondido. El conflicto en fuga que supo construir Antón Chéjov, esa manera de acumular pequeñas contrariedades para terminar observando la gran escena de la frustración, el desmoronamiento de las almas que se aburren en los campos de Kiev, se convierte bajo la mirada de Cacace, en un ejercicio para llegar a ese nivel de detalle, a esa levedad que para el autor ruso siempre escondía el drama inmenso de una vida.

La gaviota es una obra sobre la representación. Chéjov recrea la escena de los cómicos de Hamlet pero la despoja de toda épica. Un joven Tréplev que desea ser escritor y que ama desesperadamente a Nina (Romina Padoan) escribe un monólogo para esa joven que vive en una estancia cercana. Nina no puede ver ni entender el empeño de Treplev, el sueño que habita en ese texto exageradamente pretencioso. Ella quiere ser como Arkadina, la madre de Treplev, una actriz que alardea con un éxito rotundo en Moscú. Nina ama, antes de conocerlo, a Boris, un dramaturgo con bastante renombre, de un poco más de treinta años con el que Arkadina tiene un amorío. La representación de la pieza de Treplev reúne a un público que deja pasar sus días en los campos de Kiev, esa burguesía del siglo XIX que Chéjov supo mostrar en su decadencia. La obra no conmueve ni interesa, las palabras no llegan a nadie. La madre se muestra fatigada frente al texto de su hijo, deseosa de volver a ser el centro de atención. En esta reescritura que realiza Juan Ignacio Fernández la representación deviene en un murmullo entre los personajes de Arkadina (a cargo de Paula Fernández Mbarak) y Boris, interpretado por Marcela Guerty. La tristeza de Treplev se queda allí, como una mancha enorme en la mesa que compartimos. Pero la dimensión de la representación, como tema y procedimiento se desplaza a otra instancia que impregna y abarca por completo a esta propuesta.

Estar entre las actrices nos hace cómplices, participamos sin quererlo. A veces alguna de las intérpretes nos mira y ese parlamento nos tiene como destinatarios. En un análisis de esta pieza se podía sospechar que todos los personajes sabían y escuchaban lo que los demás decían, aunque no lo manifestaran directamente, aquí Cacace hace de esta presunción una estructura dramática. No existe un fuera de escena, cada situación ocurre a la vista de todos, y las actrices que no están involucradas siguen actuando mientras que a nosotros, como espectadores, nos pasa algo similar. Somos intrusos pero nuestra presencia genera otros niveles de tensión al descubrir que no hay secretos, al marcar esa mirada permanente como otro elemento narrativo.

Guillermo Cacace construye en sus obras una puesta en escena donde perdura la experiencia del ensayo. Esto no quita elaboración, por el contrario, hace del teatro una secuencia siempre azarosa, caótica donde estamos sujetos a la inminencia, como si ese material continúa reinventándose. El concepto de ensayo le permite a Cacace no pensar la representación desde una forma concluyente sino mantener una voluntad de investigación.

En esta versión de La gaviota esa noción se lleva al extremo al borrar la diferencia entre los espectadores y las actrices. El convivio deviene en una alianza conflictiva. Veo como una mujer que entró conmigo a la sala no para de llorar, entonces entiendo que allí ocurre algo que no estaba en los planes de nadie, que amplía la lógica del escenario, el encuadre del drama.

Hay pocos autores más difíciles de interpretar que Chéjov, justamente porque trabaja sobre una materialidad de situaciones que se parecen demasiado a la vida. La exploración de Cacace y Fernández se define al reducir la cantidad de personajes y al decidir que los roles masculinos sean interpretados por mujeres. Lo que podría significar cierta distancia termina funcionando como un borramiento de los géneros. Importa poco si los personajes son hombres o mujeres, la situación permanece en el relato de Masha, en su lugar de observadora sufriente que dialoga, por momentos con Boris como si nada la afectara, pero siempre consciente que la historia es de los otros, que su amor nunca tendrá una existencia y será solo para ella, como un pensamiento.

Los momentos en que la acción se interrumpe y Cacace lee algún texto que sirvió como inspiración o como agregado en el trabajo de mesa, conjugan un intervalo donde seguimos ensimismados, sin querer romper ese instante que nos contiene.

Pilar Boyle hace de Treplev un ser frágil, atrapado por el sonido de una escritura. Boris es su opuesto, un personaje que mira los hechos y en su pose de escritor (no olvidemos que en Chéjov hay mucho humor y que suele envolver a sus criaturas en una leve ironía) está convencido que cualquier episodio puede ser objeto de su literatura. Treplev es esa gaviota muerta que deja a los pies de Niña. Ella no puede entender esa imagen porque no lo ama, como Treplev no puede ver a Masha ( esa mujer que en la interpretación de Clarisa Korovsky asume una forma mesurada, una resignación calma) porque tampoco puede compartir su amor. Pero estas situaciones bajo la dirección de Cacace están expuestas como una serie de diálogos que al desarrollarse en un espacio acotado, conservan solo una parte de la catástrofe que sobrevive como un sonido que se ahoga.

La gaviota se convierte en un tratado sobre la actuación o sobre los límites entre la ficción y las formas de una verdad. Para abordar a Chéjov, parece decir Cacace, hay que desentrañar aquello que se mueve en el drama de lo real.

El impacto del desamor tiene una dimensión trágica. En Chéjov las situaciones podrían precipitarse en tragedia pero los personajes jamás asumen la contundencia de lo que ocurre. A la tragedia se la ignora, se la lleva al terreno de lo cotidiano, por eso sus obras quedan en el plano del realismo.

La escena final cuando Nina regresa a la casa de Treplev después de dos años de estar instalada en Moscú y Treplev descubre que no volvió por él, que ella está allí porque escucha la risa y la voz de Boris del otro lado de la puerta, junto a Arkadina, es un momento agónico. Son dos seres que no pueden encontrarse y que están deshechos pero que se identifican en la figura de esa gaviota muerta. Pilar Boyle y Romina Padoan intentan tomarse las manos desde los extremos de la mesa y nosotros somos seres inquietos, heridos también por ese esfuerzo de los cuerpos que intentan salvarse. En este relato de la proximidad, el ritual compartido conforma otra escena. En esa superposición, en la evidencia de dos temporalidades que se yuxtaponen, surge la mirada contemporánea como un dispositivo escénico de la cercanía.

