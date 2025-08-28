Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, Fuerza Patria La Plata continúa ampliando su recorrido territorial. Tras una serie de encuentros con comerciantes locales, la agenda de esta semana incluyó una jornada de trabajo y diálogo con la comunidad universitaria en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Allí, referentes del espacio político escucharon inquietudes, compartieron proyectos y recibieron el acompañamiento de autoridades, gremios y representantes estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El evento, que tuvo lugar en el Auditorio “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, congregó a decanas y decanos, vicedecanos, docentes, investigadores, gremialistas y estudiantes. El objetivo fue debatir propuestas para fortalecer la relación entre la casa de estudios y la gestión municipal, especialmente en torno a los desafíos urbanos que enfrenta la capital bonaerense, según informaron.

Los intercambios giraron en torno a cuestiones centrales para la comunidad universitaria como las condiciones edilicias, transporte, inserción laboral, accesibilidad, seguridad en el área del bosque y situación habitacional de estudiantes y trabajadores. Desde todos los sectores se insistió en la necesidad de establecer una articulación constante entre las instituciones y el gobierno local.

“Creemos en la planificación y creemos en la gestión; se pueden construir consensos por una ciudad más justa y equitativa”, afirmó Sergio Resa, primer candidato a concejal, al compartir el eje central de su propuesta. Junto a él estuvieron presentes Ariel Archanco y Lucía Iañez, candidatos a la Legislatura provincial, quienes coincidieron en la importancia de integrar el conocimiento producido por el sistema universitario con el diseño de políticas públicas.

“En los 120 años de la universidad, no había este nivel de unidad con el Gobierno local”, expresó Carlos Giordano, secretario General de la UNLP, y añadió: “Ahora tenemos que construir unidad de acción”.

La decana de Humanidades, Ana Julia Ramírez, también llamó a sostener un trabajo conjunto: “Es necesario construir colectivamente entre la universidad y el gobierno local una reflexión crítica para enfrentar las nuevas coyunturas y los nuevos problemas”.

Gonzalo Becar, director de CONICET La Plata, señaló que “en La Plata hay un sistema científico como pocos, que tiene mucho para ofrecer en la creación de políticas públicas que resuelvan problemas”.

Por su parte, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) destacó que, tras ocho años sin diálogo con el municipio, lograron una reunión institucional a solo un mes de gestión. Lo mismo subrayaron referentes de los gremios docentes y no docentes, ADULP y ATULP, al remarcar la necesidad de “construir agenda común”.

La jornada también reunió a representantes de los centros de estudiantes, equipos de investigación y múltiples actores vinculados a las distintas facultades e institutos de la UNLP.