Karina Milei y Martín Menem llegaron a la capital de Corrientes para acompañar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. No fue una estancia tranquila, porque cuando intentaron hacer una caminata por la peatonal provincial un grupo de manifestantes opositores al gobierno de Milei, protestaron contra su presencia. Hubo gritos, corridas, forcejeos y se pudo ver a la dupla Mi
Corrientes: Una protesta dejó a los candidatos de LLA sin cierre de campaña
A los libertarios no le resultan las caravanas
Martín Menem y la hermana presidencial tuvieron que huir del centro correntino por el repudio que recibieron. Los libertarios acusaron al gobernador Valdés de organizar la protesta.
