Norma Plá fue una figura relevante de las luchas sociales de los 90, una feminista que se plantó ante los medios dominados por hombres cuando esa palabra ni siquiera era utilizada en forma masiva, una mujer que enfrentó la hegemonía de la obediencia para pelear por sus derechos, una jubilada que salía a la calle a reclamar por el sueldo de migajas que les dejaban a quienes aportaron más de 30 años con su trabajo y su vida.

Hoy su nombre es traído del pasado a este presente que repite la historia, de nuevo las marchas de los miércoles de personas mayores que son reprimidas por la policía e intentan ser silenciadas, de nuevo la jubilación mínima por debajo de la línea de pobreza. En esta realidad, aparece la reivindicación de Norma Pla y el documental “Norma también”, dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Esta producción pone de manifiesto el retrato de esta dirigente y la nombra “santa patrona de la resistencia”.

El documental comienza con Solve Gui hablando con sus amigas estudiantes universitarias, que rescatan a Norma Plá, y luego pueden verse entrevistas a diferentes personas que la conocieron que relatan la valentía que tuvo para desafiar lo establecido por lo que creía justo. Las palabras de quienes la acompañaron o investigaron su vida se mezclan con imágenes de ese pasado que vuelve, las marchas reprimidas, ella cortando la calle donde vivía el ministro de Economía, Domingo Cavallo, los cantos contra el gobierno menemista que“le pegaba a los viejos”.

“Norma también es parte del movimiento feminista, Norma también es parte de la resistencia argentina, Norma también merece ser revindicada y ocupar un lugar en la historia”, asegura Solve.

En agosto de 1994 Norma Plá y otros jubilados hicieron una choriceada en plena avenida Libertador.





¿Cómo se les ocurrió hacer un documental sobre Norma Pla?

NV: --Es un proyecto de muchos años. Desde 2009 haciendo un corto para BarricadaTV, sobre la lucha de los jubilados en los 90 empecé a ver material de archivo y entrevistamos a compañeras de militancia de Norma Pla. En 2020, charlando con Alejandra Guzzo, le conté del proyecto que me había quedado como una deuda pendiente y que me movilizaba mucho hacer. Empezamos a elaborar un nuevo proyecto que presentamos al INCAA y ganamos un subsidio para la producción. En este nuevo contexto, la figura de Norma Plá volvió a habitar las calles. Las nuevas generaciones no la conocían y con Alejandra nos preguntábamos eso en relación a la reivindicación de Norma y de traerla a la memoria. Después de la asunción de Javier Milei en la presidencia empezamos a estar en la calle y nos empezamos a encontrar con que la figura de Norma empezaba a emerger otra vez: en la calle, en los murales, en las paredes, en los volantes de los jubilados y jubiladas actuales, así que sentimos que el documental llega en el momento justo, en un momento necesario, por eso decimos que este documental es urgente.

¿Cómo creen que las nuevas generaciones retoman la figura de Norma Plá?

AG: --La película empieza con la charla de Solve con sus amigas, hablando de cómo la descubrieron a Norma. Son muchas jóvenes plenamente enamoradas de su figura. De repente vimos cómo lo que estábamos filmando se convierte en una realidad tan fuerte y registrarlo fue un privilegio. Teníamos esa deuda pendiente y de repente la historia empieza a pasar por donde estábamos filmando. Las chicas acompañan muy conmovidas y muy convencidas de la importancia y la valentía de esta mujer.

La política es cíclica, lo que hace el gobierno de Milei con los jubilados yan o había hecho Menem en los ´90.





Lxs jubiladxs vuelven a estar todos los miércoles en las calles, ¿cómo creen que era en los 90 y cómo es ahora?

FA: --Creo que ese proceso se puede ver en tiempo y forma en el documental. Es muy interesante el diálogo. Son las mismas deudas sociales, pero hay diferencias. El documental un poco viene a traer esas reflexiones, dónde están las similitudes y dónde están las diferencias. Quizás la principal similitud es tener la deuda social que tenemos con nuestras jubiladas y jubilados que pasan los gobiernos y siguen en la misma situación de precariedad, pero la organización social y política, la organización de las fuerzas, era diferente. La resistencia auténtica de la que emerge Norma en los 90 se puede ver en el documental, cómo se organiza y sale en defensa de sus derechos, desde el lugar más legítimo y humano que es salir a pedir en defensa de sus derechos más básicos. El documental trae esta reflexión sobre cómo eran esos miércoles y cómo son estos y qué acompañamiento tienen.

¿Cómo se plantó ella como mujer en una época en la que todavía no se hablaba tanto de feminismo y los medios estaban manejados en su totalidad por hombres?

NV: -Es una de las subtramas del documental. Hay una pregunta que flota y es la pregunta por el feminismo popular y ahí es importante marcar que no se trata de ponerle una etiqueta desde el presente a alguien del pasado, no la nombramos feminista porque se nos ocurrió. El feminismo en ese momento en Norma Plá no aparecía como discusión, lo que sí podemos ver es que Norma Plá hizo una apropiación del espacio público que es muy importante para los feminismos: una mujer grande, pobre, que logra ocupar el espacio de los medios, sobre todo el de la televisión, que era el medio hegemónico en la década de los 90, en un territorio y en escenarios muy hostiles. Tuvo grandes niveles de maltrato, y ella logra plantarse. El nivel de claridad política y sabiduría que tenía, le permitía sortear esas discusiones desde un lugar afirmativo. Norma Plá también se acercaba a los estudiantes que peleaban contra el arancelamiento, se acercaba a los trabajadores despedidos de las empresas privatizadas, viajaba a Jujuy a encontrarse con el Perro Santillán. Parecía que no tenía una formación sistemática, pero tenía una experiencia de práctica política que logaba hacerla jugar en el escenario de lo público donde las voces siempre eran masculinas. Esto nos obliga a revisar el lugar de Norma en la historia de los feminismos y merece un lugar muy destacado, porque es una referente de esos feminismos.

¿Qué pasó en el medio que seguimos con las mismas luchas?

AG: --La lucha es absolutamente desigual. Pero Norma es muy inspiradora para la gente joven, entonces demuestra que su lucha tiene plena vigencia, aunque no se resuelva fácil. Es muy ejemplificadora sin bajar línea, es todo su cuerpo puesto ahí y no da una lección moral, está diciendo esto que yo hago lo puede hacer todo el mundo, y ese es el gran ejemplo en este momento. Las luchas van y vienen, no es ni la derrota ni el triunfo. Su lucha está vigente y sirve un montón para las nuevas generaciones. Su figura va emergiendo en estos dos años de Milei

NV: --Para llegar al 2001 hicieron falta muchas luchas como las de Norma Plá, los estudiantes, Cutral Co, puebladas que se fueron gestando en los 90. Y un poco con el documental buscamos recuperar todas esas peleas que se fueron dando para llegar a ese momento.

¿A lxs jubiladxs de hoy les falta una referente como Norma Pla?

FA: --Tal vez está y no lo sabemos. Hay algo de la digitalización política que hizo perder de vista las referencias y tal vez hay que volver a lo genuino. Tal vez hay otras Normas.

AG: --Hay algo de corrección política en esta época, de disciplinamiento dentro del progresismo.

FA: --La metodología de Norma es creativa y genuina. Creo que las personas no se repiten, puede haber otras inspiraciones. Hay que encontrar la inspiración en el pasado para dialogar en el presente.

NV: --La vida pública de Norma fue corta. Falleció joven, tenía 63 años cuando se enfermó.

Norma Plá murió joven, a los 63 años, pero dejó un legado de lucha y resistencia en las calles que dura hasta el día de hoy.

¿Qué respuesta esperan del público?

NV: --Tuvimos muy buena repercusión. Cuando nos quedamos sin el financiamiento del INCAA porque cambió el gobierno, hicimos un financiamiento colectivo y fueron 200 personas que pusieron un poco para que esta película se hiciera. Ahí hay una conexión entre esta película y su público. Norma Pla está generando mucho interés desde lo emotivo. La vemos mucho en acción en este documental.

SG: --Nos encontramos con mucha gratitud. Queremos defender la sala como un espacio de soberanía, de cultura y de discusión política. Y queremos que la película llegue a todos lados, porque nuestro objetivo es que algo vuelva a prenderse en el país al traer a Norma Plá de vuelta.

¿Cómo fue para vos el recorrido buscando lo que dejó Norma Plá?

SG: --Yo creo que soy parte de una generación que conoció a Norma Plá sobre todo por la canción de la Bersuit, Señor Cobranza. Me hizo encontrarme con una mina que estaba decidida a luchar, que desde un sentido común pudo construir territorios novedosos de la protesta social, que muestran una ética de la militancia y de la lucha política que necesitamos que vuelva. Hay algo en ella que me conmueve mucho. Es necesario volver a la calle para conquistar derechos. No solo es una biografía de ella, es el retrato de una época del país. En esa época la policía tenía palos, hoy estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad son un disciplinamiento para el conjunto de la sociedad. Aparecen nuevas formas de la represión. Creo que el gobierno ve la potencia de los jubilados y por eso los atacan con tanta saña.

AG: --Había una deuda pendiente, también son historias que estaban pendientes desde el cine documental y político. Creo que nuestro aporte es más político que cinematográfico a nuestras vidas.

NV: -Nos gustaría que la película sirva también para transformar esta realidad, que muchas personas que no están vinculadas a la política puedan acercarse. No tengo otro interés que no sea llevar esta historia a la pantalla. A Norma la conocí en la lucha universitaria de los 90 y quedé impactada con su figura. Era necesario ponerla en el lugar que se merece.

Funciones del 27 al 30/8 en @palacioelvictorial