La Vela Puerca celebrará su trigésimo aniversario con un show en el estadio de Ferrocarril Oeste, el 1° de noviembre. El regreso al estadio de Caballito tiene mucha historia para la banda: allí presentaron en 2007 su disco El impulso y ahora regresan para un encuentro histórico con sus fans. Además, la banda lanzó su podcast Tenemos jardín, un espacio donde recorren las historias de cada canción, revelando anécdotas y detalles.