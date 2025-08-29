La Vela Puerca celebrará su trigésimo aniversario con un show en el estadio de Ferrocarril Oeste, el 1° de noviembre. El regreso al estadio de Caballito tiene mucha historia para la banda: allí presentaron en 2007 su disco El impulso y ahora regresan para un encuentro histórico con sus fans. Además, la banda lanzó su podcast Tenemos jardín, un espacio donde recorren las historias de cada canción, revelando anécdotas y detalles.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.