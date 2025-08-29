En el marco de las políticas de inclusión y promoción de la diversidad, la Municipalidad de la ciudad de Salta puso en marcha esta semana el primer taller vivencial correspondiente al nivel bronce del sello “Salta Ciudad Amigable”. La jornada se realizó en un hotel céntrico y contó con la participación de representantes de instituciones y empresas del sector turístico privado.

La propuesta es coordinada por el Ente de Turismo junto a la Dirección General del Área de la Mujer y Diversidad, y apunta a instalar herramientas que promuevan la no violencia, la no discriminación y el trato igualitario. Desde el municipio explicaron que el taller pretende ser un espacio de reflexión y formación participativa que permita a trabajadores y trabajadoras del rubro turístico fortalecer prácticas inclusivas hacia la ciudadanía y visitantes.

“Queremos que Salta sea un destino turístico inclusivo, respetuoso y libre de discriminación", sostuvo el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando García Soria, durante la apertura de la jornada. Y aseguró que este sello es una herramienta para lograrlo, en articulación con el sector privado.

El sello “Salta Ciudad Amigable”, lanzado a mediados de agosto, se inscribe en una estrategia de la Municipalidad que busca combinar políticas de inclusión social con el desarrollo turístico. A través de un esquema progresivo de niveles -Bronce, Plata y Oro- la iniciativa promueve estándares de calidad que incorporan la perspectiva de derechos humanos, género y diversidad en la atención a visitantes.

“El turismo no puede ser solo un negocio, tiene que ser también un espacio de encuentro y de respeto. En esa línea, este sello apunta a generar cambios culturales duraderos en las instituciones y empresas de nuestra ciudad”, señaló García Soria.

Tres instancias formativas

El ciclo de nivel Bronce contempla tres instancias de capacitación. La primera, que acaba de ponerse en marcha, está orientada a sensibilizar sobre prácticas de no discriminación en el sector turístico. La segunda se vincula con la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito empresarial y de atención al público. Y la tercera se centrará en el trato digno, con una mirada transversal sobre género, diversidad y derechos humanos.

Cada instancia será obligatoria para quienes adhieran al sello y concluirá con un examen evaluativo. El cronograma culminará con la entrega de certificados a las instituciones y empresas participantes.

La subsecretaria de Desarrollo de la Oferta, Julieta del Carpio, explicó que “este programa no solo significa un reconocimiento simbólico, sino que es también una guía de trabajo cotidiano para quienes integran el sector turístico", ya que se busca "que las empresas que se sumen no lo vean como un requisito, sino como un compromiso con la comunidad y con quienes visitan nuestra ciudad”.

Antecedentes y articulaciones

El lanzamiento del taller se produjo apenas dos semanas después de que Salta fuera sede del Primer Encuentro LGBTQI+ en el marco del Sello Ciudad Amigable, realizado el 11 de agosto. Ese evento, organizado junto a la Cámara de Comercio LGBT Argentina, reunió a actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil comprometidos con la diversidad.

En aquella oportunidad, se entregaron reconocimientos a organizaciones del colectivo LGBTIQ+ que participaron en el diseño de las herramientas de implementación del sello, entre ellas, la Fundación Orgullo LGBTIQ+, la Fundación Activando Saber, la Fundación Crianzas Diversas y la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante.

Participantes del Primer Encuentro LGBTQI+ en el marco del Sello Ciudad Amigable





El subsecretario de Desarrollo y Competitividad del Ministerio de Turismo provincial, Juan Lucero, había destacado entonces la necesidad de consolidar la articulación público-privada para proyectar a Salta como un destino turístico inclusivo.

Desde el Ejecutivo municipal se aseguró que el sector privado dio una fuerte adhesión a la iniciativa, dado que representantes de la Cámara Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Turismo y el Salta Conventions Bureau participaron tanto del encuentro LGBTQI+ como del primer taller vivencial, y ratificaron su interés en continuar trabajando en conjunto con el municipio.

Con la realización del primer taller, la Municipalidad busca avanzar en la implementación concreta de una política que combina sensibilización, capacitación y evaluación. El Ente de Turismo reconoció que el desafío será sostener en el tiempo la participación activa del sector privado y garantizar que las capacitaciones se traduzcan en prácticas efectivas de inclusión en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros servicios vinculados al turismo.

“Salta tiene que ser reconocida no solo por su belleza y hospitalidad, sino también por su capacidad de abrazar la diversidad. Eso nos hace mejores como ciudad y como destino turístico”, expresó García Soria.