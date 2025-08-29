El gobierno nacional dispuso un aumento por inflación en el impuesto a los combustibles a partir de septiembre próximo, lo cual redundará en un nuevo incremento de la nafta y el gasoil, mayores a los previstos hasta ahora.

La medida regirá a partir del primer día del próximo mes y, según el decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial (que deroga el 466 de mayo de 2024), la razón obedece a recuperar ajustes pendientes.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente desde 2018, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, es decir que son empujados por el índice de inflación del momento.

No obstante, durante los últimos períodos esa suba fue postergada sucesivamente, de modo tal que los aumentos correspondientes a 2024 y del primer y segundo trimestre calendario del año 2025 que habían sido diferidos, serán aplicados en dos fases:

1º fase (del 1 al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 10,523 pesos por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en 0,645.

el impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 10,523 pesos por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en 0,645. Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos se irá a 8,577 pesos, con un monto diferencial de 4,644 para ciertas áreas. En tanto, el impuesto al dióxido de carbono en subirá 0,978 pesos.

2º Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

Según el decreto, la medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.