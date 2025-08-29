La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la venta en todo el país y en plataformas de comercio online de un suplemento dietario con creatina, que no contaba con registros ante el organismo y por ello fue declarado "ilegal".

La decisión se dio a conocer a través de la Disposición 6195/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detelló que la medida afecta al siguiente producto:





"Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno creatina monohidrato; marca Wolf Nutrition, elaborado en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

Según se detalla, a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos () se determinó que el productoy que los datos que presentaba en suPor este motivo, fue catalogado como

Por esta razón, a fin "proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales", que carecen de registroy de los que "no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control". Así se prohibió su venta en todo el país y en sitios de comercio electrónico.



