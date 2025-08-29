En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y explicó cómo el actual oficialismo y los sectores de poder hicieron de la estafa y la mentira una práctica habitual para perpetrar sus negociados.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Después de las imágenes de ayer en el Garrahan, Echarri recordó que el Garrahan somos todos. Gran verdad. Y mencionó a quienes ejercen la corrupción a diestra y siniestra. Pensándolo bien, la crueldad y el choreo son un mismo tema. Es la misma moral. Es de vieja data meterle una impiadosa brutalidad al propósito del afano.

Para robarse Telecom era indispensable cambiar de gobierno. Para cambiar de gobierno había que mentir. A la mafia no se le caen los anillos por eso. Al contrario, lo goza.

Hoy, al cabo de 10 años, exactamente diez años, el salario mínimo es menos de la mitad de lo que fue. En junio del 2015, señala Mara Pedrazzoli, se compraban 68 kilos de asado. Pero hoy alcanza para 28, si uno sabe buscar.

El informe del gobierno de Macri en Davos del 2015, al empezar su gobierno, tuvo que reconocer que tomaba las riendas de un país extraordinario. El primero de la región en desarrollo humano, con la mayor proporción de población de clase media y el menor coeficiente de desigualdad, el famoso Gini.

Más o menos Macri admitía que tenían un verdadero país, los argentinos del 2015. Y ese país no era el del 2001, cuando empezaba el siglo. Un país de verdad, más justo, más humano, había sido creado después de la catástrofe.

No solo era la mafia de Clarín que pretendía robarse Telecom, que dicho sea de paso lo único que le faltaba de aquel mapa famoso de Lanata. Y aunque es verdad que ahora va también por Telefónica ante el desahuciado Milei, la jugada mafiosa de entonces era por Telecom.

Pero no era solo eso. Era una cuestión de clase de la dirigencia empresarial y de los gauchos ricos de la vaca en el barco rumbo a Europa y el ordeñador en un catre en el fondo del barco. Ese era el país de entonces.

Lo que dice el querido actor argentino, el Garrahan somos todos y la asociación de ideas con quienes lo impiden para robar a diestra y siniestra, es una verdad de la historia.

Por gente como la que ahora ejerce el poder real, los héroes se iban lo más lejos posible o morían perseguidos. Es una vil raza dañada la que los echaba, con el apoyo de los rigolettos de siempre.