La abogada mileísta Florencia Arietto fue repudiada y echada por trabajadores de una fábrica de Santa Fe, a los que fue personalmente a decirles que ellos no cobran los sueldos desde hace tres meses por los paros y medidas de fuerza que llevan a cabo, precisamente, por no cobrar sus salarios.





La provocación de Arietto

El hecho, que vuelve a poner como protagonista de un repudio popular a un referente de La Libertad Avanza (LLA), ocurrió en la fábrica de cosechadoras Vassalli, en la ciudad santafesina de Firmat.

Arietto es abogada de esa empresa y como tal no tuvo la mejor idea de ir a una asamblea de trabajadores para persuadirlos de que levanten las medidas de fuerza con la llamativa explicación de que ellos no están cobrando porque están de paro.

Pero esa no fue la única provocación de la ahora mileísta, sino que viajó hasta allí para pararse frente tras haber presentado una denuncia penal contra los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que representan a los 280 empleados en conflicto. Los acusó de “extorsión, violación de domicilio y amenazar a los trabajadores para que no trabajen”.



Así lo dijo en un video que publicó a través de las redes sociales, antes de llegar a la planta santafesina. “La empresa hace 60 días que tiene parada su línea de producción, por lo tanto no puede pagar los sueldos”, elucubró.

Luego advirtió que iría hasta la planta de Vassalli y que había denunciado a las “mafias” sindicales por “impedir el trabajo desde hace 60 días”. Los acusó de “no laburar” y de estar “apostando a que la empresa quiebre, cierre, funda y que los 280 trabajadores se queden sin trabajo”.

“Cualquier cosa que pase y si se quedan sin el pan, es por responsabilidad exclusiva de la mafia sindical que hace 40 años que está fundiendo compañías”. “Nosotros defendemos las fuentes de trabajo”, exageró.



"Caradura"

Luego de hacer viral ese monólogo, Arietto llegó a la fábrica y fue repudiada personalmente por los obreros que rechazaron de plano sus argumentos.



Entre acusaciones de “caradura”, gritos de “tomatelás” y al ritmo del “Qué se vaya/ que se vaya”, la abogada huyó de la escena. “Volvé a Buenos Aires”, le recomendó un trabajador mientras ella se escondía en las oficinas.

La situación que atraviesa la empresa es consecuencia de los desbarajustes que el plan económico de Javier Milei provoca en el sector productivo. Durante los últimos años Vassalli pagó bajos salarios y hasta ahora no abonó los de junio. Tampoco el aguinaldo ni los aumentos acordados en paritarias.



Por este motivo, la UOM encabezó un plan de lucha desde el inicio del conflicto y durante los últimos dos meses recurrió al derecho de huelga porque los trabajadores no cobran. Frente a esta situación, la empresa no tuvo mejor idea que contratar a la abogada mediática.

El camaleón Arietto

El derrotero de Arietto por todo el abanico ideológico de la política argentina es notable. Durante su paso por la fama mientras era responsable de seguridad de una cuestionada gestión en el club Independiente de Avellaneda, hizo guiños con el kirchnerismo.

Luego se alistó en el massismo y más tarde fue mano derecha de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, militó en el PRO respondiéndole a Horacio Rodríguez Larreta y desde el advenimiento de Javier Milei milita en La Libertad Avanza (LLA).