Netflix ha estrenado una de las películas más anticipadas del año: El club del crimen de los jueves. Dirigida por Chris Columbus y basada en la novela de Richard Osman, la cinta cuenta con un reparto estelar que incluye a Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley. Estos actores de renombre interpretan a un grupo de jubilados que, en su tiempo libre, se dedican a resolver crímenes.

La película se desarrolla en Coopers Chase, una lujosa residencia para personas retiradas. Lo que al principio parece un escenario tranquilo para disfrutar de la jubilación, pronto se convierte en el centro de una trama de asesinato.

El club del crimen de los jueves combina misterio, comedia y un toque de ironía británica. Los protagonistas, cada uno con un pasado notable, se aventuran a resolver el misterio detrás del crimen más reciente de su comunidad, mientras lidian con sus propias historias personales.

La trama en Coopers Chase

Coopers Chase evoca el esplendor de una mansión al estilo de Downton Abbey y es el hogar del Thursday Murder Club. Este grupo peculiar está compuesto por personajes con historias ricas y variadas. Elizabeth, interpretada por Helen Mirren, es una exjefa del MI6, mientras que Ben Kingsley encarna a Ibrahim, un psiquiatra retirado. A su lado, Pierce Brosnan interpreta a Ron, un antiguo sindicalista. La exenfermera Joyce, con su gusto por la repostería, completa el círculo, aportando humor a la narrativa.

Sin embargo, una noticia sacude la aparente paz: Ian Ventham, el propietario del lugar, planea transformar Coopers Chase en apartamentos de lujo. Esta decisión desata una cadena de eventos que culmina en un asesinato, lo que empuja al club a iniciar una investigación.

La investigación y el dinamismo del club

A medida que avanza la investigación, los detectives locales, Chris Hudson y Donna de Freitas, se unen al club para desentrañar el misterio. La policía no tarda en reconocer los talentos únicos de los jubilados. A través de un humor refinado y un giro satírico, la película plantea un escenario intrigante donde las apariencias engañan.

Los protagonistas exploran giros inesperados en su búsqueda, revelando alianzas sorprendentes y secretos ocultos. Aunque la trama refresca la fórmula del crimen de salón, también resalta la importancia de la colaboración entre generaciones.

Un mensaje que va más allá del crimen

Aunque El club del crimen de los jueves se inclina hacia la comedia, aborda cuestiones serias, como la muerte asistida. Además, explora el papel de las personas mayores en la sociedad contemporánea. La cinta subraya cómo este grupo aparenta ser invisible, pero posee el potencial para influir en situaciones críticas.

La adaptación del libro de Osman no solo traslada el misterio a la pantalla, sino que también conecta con un público más amplio, mostrando que las aventuras y los desafíos no terminan con la jubilación. Con un enfoque jovial y un mensaje subyacente sólido, la película entretiene a la vez que invita a la reflexión.

Al final del día, las sonrisas, los giros argumentales y la atmósfera de suspense ofrecen al público una experiencia singular. Con actores de talla mundial y una narrativa refrescante, El club del crimen de los jueves se asegura un lugar destacado en la amplia oferta de Netflix.

