El próximo domingo 12 de octubre , el Paraje Pablo Acosta , ubicado entre Azul y Tandil , volverá a convertirse en escenario de encuentro, tradición y comunidad con una nueva edición de la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural . La jornada, con entrada libre y gratuita , comenzará a las 9:30 hs de la mañana y se extenderá hasta el atardecer, con actividades para toda la familia, feria de productores y artesanos, radio abierta, cantina con precios populares y una destacada grilla artística que promete música, danza y celebración.

Organizada por la ACEPT N° 31 y la Comisión Fiesta del Arraigo y la Familia Rural, con el auspicio de la Municipalidad de Azul, la propuesta busca poner en valor los saberes del campo, la vida comunitaria y el espíritu solidario que caracteriza a las pequeñas localidades bonaerenses. Declarado de interés municipal y de interés comunitario por el Concejo Deliberante de Azul, el encuentro se propone fortalecer los lazos entre vecinos y visitantes, celebrando el sentido de pertenencia que une a la comunidad rural.

El día comenzará con un desfile criollo, donde se lucirán agrupaciones tradicionalistas, caballos, monturas y estandartes que dan cuenta del trabajo, la historia y las costumbres del lugar. A lo largo de la jornada, habrá una feria de productores y artesanos que ofrecerá desde alimentos caseros hasta tejidos, cueros, dulces y objetos elaborados con materiales de la zona. También se podrá disfrutar de actividades recreativas para chicos y chicas, espacios para el descanso y un patio de tierra que funcionará como pista de baile abierta durante todo el día.

La grilla de artistas incluye propuestas de danza y música en vivo que recorrerán distintos géneros y estilos. En el escenario se presentarán Alma Martínez y Maia Escalada, el grupo folklórico “Ecos de la Telesita”, los ballets “Peñi Mapu”, “Alegranza”, “Amor y Danza”, “El Fortín del Azul” y el grupo de danza “Si quiero puedo”.

La música en vivo estará a cargo de estudiantes de la EP N° 37 de Pablo Acosta, Rufino Dupín, Dylan Torres, India Bianculi, Felipe Bayo, Benja Mobilio, Pepo Bayo, María Julia del Río, Dylan Aldaz, Natalia González, Marie Panelo y Chiquito Rodríguez, Juan Bautista González Grupo, Martín Pereyra, Oki Díaz, Quincheros, FAM, Paula Villamayor Grupo y La Banda de Diego. La animación estará a cargo de Cristian Loustou, quien acompañará el desarrollo del festival durante toda la jornada.

Con espíritu comunitario y participación abierta, la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural invita a vecinos, turistas y amantes de las tradiciones a acercarse con reposera, mate, poncho o manta para disfrutar del paisaje serrano y de una jornada de música, danza y encuentro.

Más que una celebración, el festejo se consolida como un gesto de pertenencia y una oportunidad para honrar las raíces rurales que sostienen la identidad bonaerense. Desde el corazón del campo, el Paraje Pablo Acosta vuelve a reunir a su gente en torno a una misma idea: que el arraigo también se festeja.