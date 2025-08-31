A partir de 1994, el artista Eduardo Costa comenzó a trabajar en un proyecto que denominó “pinturas volumétricas”. La idea apareció en su cabeza cuando, por mera casualidad, encontró pintura acrílica seca y endurecida adentro de un frasco. Al retirarla se percató de que la sustancia tenía volumen real. Así como en la televisión ahora se preguntan si algo es una torta o un objeto, Costa se preguntó si eso que había encontrado era una pintura o una escultura.



De esa anécdota surgió la técnica que habitualmente usa para crear distintas obras: superponer una capa sobre otra de pintura acrílica, usando solamente un pincel y una espátula –sin utilizar ningún soporte físico como lienzo o madera–, generando formas tridimensionales puramente construidas con pigmentos. Algo de este espíritu, de querer convertir a la pintura en otra cosa, reaparece en la actual exhibición de Guzmán Paz, El tapiz amarillo, inaugurada recientemente en la galería Nora Fisch. En esta muestra, el artista convierte pinturas en objetos y objetos en pinturas; un lienzo es un pescado y una grúa de juguete una tela para pintar.

Guzmán Paz es un artista uruguayo, pero reside y trabaja en Buenos Aires desde hace unos diez años. Su trabajo se ha exhibido en diversas instituciones, como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Larreta y el Palais de Tokyo, en París. También integró el colectivo artístico Básica TV, centrado en la producción de videos y performances, junto a los artistas Emilio Bianchic y Luciano Demarco. En esta oportunidad, Paz parecería mostrar una fantasía cotidiana trastocada, alcanzada por una varita mágica que vuelve a los espacios más comunes y normales en lugares donde las cosas más disparatadas encuentran asidero.

A diferencia de otras obras y exhibiciones suyas, como en Solo cuentos (2017), en el ya mítico –y hoy inexistente– espacio UV Estudios, aquí pone principal atención al espacio doméstico. En aquella otra oportunidad había un mundo exterior que se desplegaba en grandes telas, que contenían situaciones narrativas ubicadas, por ejemplo, en bosques. Para El tapiz amarillo, hay diferentes referencias a los espacios interiores y a los objetos que habitan una casa: zapatillas, hornallas, sartenes y sillones, entre otras cosas.



Si antes la pintura de Paz se expresaba hacia afuera –el mundo exterior, la sociabilidad, el tráfico de chismes-, ahora parecería estar en la senda de la introspección. Si bien el universo pandémico ha sido enterrado, las obras que presenta el artista en esta oportunidad dialogan con ese pasado reciente en el que las viviendas, y la vida doméstica en general, fue el centro del universo, la única fuente de la cual sacar imágenes, fantasías, angustias y alegrías.

Lo que sí parece ser una constante en la pintura del artista es la manera en la que desarrolla pequeñas historias al interior de cada obra. Sin embargo, esos relatos nunca suceden de manera lineal y hay en cada imagen una superposición de situaciones y escenas que crean una confusión; no es tan simple definir dónde empieza el cuento, dónde termina o cuál es su nudo. A nivel pintura, Paz es un pintor figurativo. Pero a nivel narrativo es completamente abstracto. Qué es lo que está tratando de decir o cuál es la línea temporal correcta detrás de la imagen no siempre es tan claro. Es cada rincón de estas obras, el artista abre infinidad de imágenes, fugas y digresiones.

A finales del siglo XIX, el psicólogo y filósofo estadounidense William James acuñó el término “flujo de conciencia” para su libro The Principles of Psychology. Usó este concepto para describir la manera continua y cambiante en que se desarrolla el pensamiento humano. Durante el siglo XX, la teoría literaria se apropió de esa idea para referirse a la técnica narrativa que intenta representar de manera directa los pensamientos y sensaciones de un personaje o un narrador y así generar la ilusión de que el lector está dentro de su mente. James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust fueron algunos de los íconos que sacaron provecho de esta manera de producir y ahora Guzmán Paz, desde la pintura, parece sumarse a esa tradición. Quizás es su flujo de conciencia el que empieza pintando un morrón sobre una hornalla hasta que termina convirtiendo el interior de esa fruta en una playa en la cual una persona toma sol. Es su imposibilidad de parar su mente la que rompe cualquier tipo de relato lineal.



En este sentido, otro elemento que parece mantenerse en su obra es el trabajo sobre las miniaturas. El diablo está en los detalles y Paz también. Es en las pequeñas cosas donde la obra del artista se vuelve más interesante y compleja. Su destreza no se luce en la capacidad de pintar, por ejemplo, una hermosa zapatilla, sino en las pequeñas personas que se agarran para dar origen a un cordón humano.

Finalmente, en aquella otra muestra sucedida en UV Estudios, la exposición de Paz convivió con otra de Jorge Gumier Maier, emplazada en el sótano de aquel lugar. Algo del espíritu de aquel director del Centro Cultural Rojas vuelve a hacerse presente en El tapiz amarillo. Muchos de los marcos de estas obras remiten a esa forma de abstracción geométrica con la que Gumier trabajó, llena de curvas y firuletes que coqueteaban con el ornamento y la mariconería. La conversación entre ambos artistas es sutil, pero si uno entrecierra los ojos y mira con atención, ahí está, se puede percibir.

El tapiz amarillo se puede visitar de martes a sábados, de 14 a 19, en la galería Nora Fisch, Av. San Juan 701. Hasta el 25 de octubre. Gratis.

